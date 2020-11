Minderheidsaandeelhouders drijven belang in Nyrstar op

RSQ Investors heeft zijn belang in het zinkbedrijf uitgebreid van 10,88 to 13,77 procent.

RSQ Investors, die de Nyrstar-minderheidsaandeelhouders vertegenwoordigt, heeft vorige week aandelen van het zinkbedrijf bijgekocht. Het brengt het belang op 13,77 procent, blijkt uit een de transparantiekennisgeving van beurswaakhond FSMA. Dat is een flinke uitbreiding tegenover de eerdere 10,88 procent.

De minderheidsaandeelhouders haalden begin deze maand een slag thuis in hun strijd tegen de liquidatie van Nyrstar door hoofdaandeelhouder Trafigura. De ondernemingsrechtbank van Antwerpen stemt in met de oprichting van een expertencomité dat zich over de liquidatie moet buigen.