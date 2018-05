Mineralenreus Sibelco klimt uit het rood

De resultaten van de Antwerpse gigant zitten in alle continenten in de lift. Het dividend wordt opgetrokken tot 72 miljoen euro.

Het Antwerpse Sibelco is een van de oudste en grootste niet-beursgenoteerde Belgische bedrijven en is een van de verborgen parels van de Belgische industrie. Het 145 jaar oude concern is grotendeels in handen van de familie Emsens, die ook in het kapitaal zit van de bouwmaterialengroep Etex en de buizenfabrikant Aliaxis. Het is wereldwijd actief en legt zich toe op de productie en de distributie van een hele waaier aan minerale grondstoffen, van eenvoudig zand tot stoffen als zirkoon of bentoniet.

In 2016 stonden de resultaten van de Belgische mineralenreus onder druk. Een van de boosdoeners was de Noord-Amerikaanse energiemarkt, waar de ontginning van schaliegas en -olie leed onder de lage olieprijzen. Daardoor kon Sibelco minder zogenaamd fraczand leveren dat gebruikt wordt bij die ontginning.

Dat resulteerde in 2016 in een omzetdaling van 13 procent naar 2,73 miljard euro en een daling van 13 procent van de bedrijfskasstroom (ebitda) tot 428 miljoen. Door 'belangrijke, niet-contante waardeverminderingen van een aantal historische investeringen en joint ventures' belandde Sibelco netto bijna een kwart miljard in het rood.

Herstel

Sibelco merkte eind 2016 evenwel al 'de eerste tekenen van verbetering' in Noord-Amerika. En dat herstel trok zich over het boekjaar 2017 door. Ook in Australië (minerale zanden) en in Azië (mineralen voor industriële toepassingen en elektronica) presteerde Sibelco beter, net als Europa.

'Algemeen gesproken hebben we verbeteringen gerealiseerd in alle regio’s en alle business-segmenten', klinkt het in het jaarverslag van de groep. Cijfermatig vertaalt zich dat in een omzet van 3,1 miljard euro (+13%) en een ebitda van 541 miljoen (+26%). Netto blijft daar 96 miljoen euro winst van over.

Dividend

De mineralenreus trekt zijn dividend na de betere resultaten op van 140 naar 154 euro per aandeel. In totaal stroomt 72,7 miljoen euro naar de aandeelhouders. Daarvan werd vorig jaar al een deel uitgekeerd via een interimdividend. Het jaar ervoor bedroeg het dividend 66 miljoen euro en in 2015 59 miljoen.

Naar wie stromen die dividenden? De familie Emsens, in de 19de eeuw aan de wieg van Sibelco, is nog altijd grootaandeelhouder. Ze heeft allianties met de families Speeckaert, De Saedeleer en Grosjean. Die zitten ook in het kapitaal. De families achter het Duitse bedrijf Quarzwerke eveneens.