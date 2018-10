Nederlandse traders hebben lot Nyrstar in handen

De Belgische zinkgroep torst een loodzware schuldenlast. Over de afbouw van zijn schulden blijft Nyrstar vaag, maar het is duidelijk dat het rekent op zijn aandeelhouder Trafigura.

Trafigura blijft een 'supportive shareholder', een ondersteunende aandeelhouder. Nyrstar-topman Hilmar Rode zei het meerdere keren tijdens de conferencecall vanmorgen, na de desastreuze derdekwartaalcijfers die de zinkgroep voorbeurs bekendmaakte.

De Nederlandse grondstoffenhandelaar Trafigura heeft 'slechts' een belang van 24 procent in Nyrstar . Maar naarmate de zinkgroep dichter bij de deadline van september 2019 komt om een obligatielening van 350 miljoen euro af te lossen, lijkt Trafigura nog de enige te zijn die Nyrstar kan redden van de ondergang. De terugbetaling van de lening is cruciaal voor de overleving van het bedrijf.

Nyrstar genereert zelf te weinig cash om zijn torenhoge schulden af te betalen. Het boekte in het derde kwartaal amper 13 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda). Dat is ver onder de verwachtingen van de analisten, die na de winstwaarschuwing in september uitgingen van 38 à 52 miljoen euro.

De nettoschuld is opgelopen tot 1,45 miljard euro en sommige analisten verwachten dat Nyrstar dit jaar niet over de lat van 180 miljoen ebitda springt. Dat zou betekenen dat de schuldenberg 8 keer de brutobedrijfswinst van 2018 bedraagt.

Werkkapitaal

Trafigura blijft een ondersteunende aandeelhouder Hilmar Rode Ceo Nyrstar

Behalve de obligatielening van 350 miljoen euro heeft Nyrstar ook nog werkkapitaalleningen bij Trafigura (216 miljoen euro) en bij KBC (50 miljoen) die ook volgend jaar aflopen. De lening van Trafigura is niet gebruikt, zegt Nyrstar, die van KBC is voor 32 miljoen gebruikt.

Analisten gaan ervan uit dat die twee leningen zonder probleem worden verlengd. Maar wie had gedacht dat Nyrstar dat geld zou gebruiken om zijn obligatielening af te betalen, heeft het mis. Rode liet duidelijk verstaan dat de huidige liquiditeiten daarvoor niet gebruikt worden, hoewel de obligaties op de markt voor 30 procent onder hun nominale waarde te koop zijn.

Nieuwe aandelen

Hoe zal Nyrstar dan zijn obligatielening aflossen? Rode liet vandaag niet in zijn kaarten kijken. Hij bekijkt 'verschillende opties' om de naderende vervaldag elegant te overleven. 'Dat gaat van de inkoop, herfinanciering, wijziging en of andere herstructurering van een gedeelte van of heel onze schuldenlast. En dat via private of openmarkttransacties.'

Nyrstar heeft altijd uitgesloten nieuwe aandelen uit te geven, maar dat wordt niet expliciet herhaald. Analisten gaan ervan uit dat dat niet gebeurt. Het zou tot een enorme verwatering leiden bij de bestaande aandeelhouders. Ook is niemand nog happig om Nyrstar-aandelen te kopen, en zou de operatie bitter weinig opleveren. Nyrstar is nog amper 160 miljoen euro waard op de beurs.

350 miljoen euro Lening Bedrag van de obligatielening dat Nyrstar tegen september 2019 moet aflossen

Activa verkopen is een andere optie. Maar behalve de verkoop van de smelter in Clarksville en van de twee Amerikaanse mijnen lijkt er weinig in aanmerking te komen voor een verkoop. Rode kan moeilijk zijn pas gerenoveerde recyclagefabriek in het Australische Port Pirie verkopen. Die moet de groeimotor en cashmachine van zijn bedrijf worden.

Een andere optie is dat obligatiehouders hun lening omzetten in aandelen, maar dat betekent opnieuw een verwatering van de huidige aandeelhouders. Bovendien blijkt daar bij de obligatiehouders weinig appetijt voor te bestaan.

Trafigura

De enige reddingsboei die overblijft, is geld lenen bij Trafigura, en dan zal er bij de begeleidende banken ook wel nog geld los te peuteren zijn. Nyrstar komt daarmee volledig in de greep van de Nederlandse grondstoffenhandelaar, ook al is die niet van plan meer aandelen te kopen.

Met een belang van 24 procent controleert Trafigura Nyrstar volledig. Het is de belangrijkste leverancier, de belangrijkste klant en de belangrijkste kredietverschaffer.

Trafigura - dat onlangs nog in verband werd gebracht met oliesmokkel naar Noord-Korea en volgens sommigen vaak omstreden activiteiten uitvoert - leverde ook de voorzitter van Nyrstar. Het heeft bijgevolg geen extra aandelen nodig om meer macht te krijgen.