Ngo hekelt landroof palmoliebedrijf

In een rapport spreekt de niet-gouvernementele organisatie FIAN Belgium over mensenrechtenschendingen in Sierra Leone door het Luxemburgse palmoliebedrijf Socfin.

In het rapport 'Landroof voor palmolie in Sierra Leone' maakt de ngo FIAN Belgium melding van mensenrechtenschendingen door Socfin in het Afrikaanse land. Dat palmoliebedrijf heeft twee referentie-aandeelhouders: de Belg Hubert Fabri (54,24%) en het Franse Bolloré (38,75%). Het is in Luxemburg gevestigd en met meer dan 192.000 hectare een van de grotere beursgenoteerde spelers in de tropische landbouw.

Volgens FIAN verwierf Socfin in Sierra Leone sinds 2011 meer dan 18.000 hectare grond voor een industriële palmolieplantage in het zuidelijke district Pujehun. 'Sindsdien woedt er een landconflict tussen Socfin, de lokale autoriteiten en de gemeenschappen', zegt de ngo. Het rapport laat volgens FIAN zien hoe 'Socfin, met de hulp van nationale en lokale elites, het land van de gemeenschappen heeft overgenomen, met ernstige gevolgen voor hun fundamentele rechten'.

Tijdelijk geen krediet

De ondertekenaars van het rapport - naast FIAN ook SOS Faim, Entraide et Fraternité en AEFJN (Africa Europe Faith and Justice Network) - roepen de Belgische autoriteiten op maatregelen te nemen om de mensenrechtenverdedigers in Sierra Leone te beschermen. Het rapport is gebaseerd op drie onderzoeksmissies van de ngo in 2012, 2016 en 2018, in samenwerking met plaatselijke en nationale organisaties.