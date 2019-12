Niet opnieuw spitsroeden lopen voor Nyrstar-top

Het zal wellicht, in tegenstelling tot vorige maand, geen marathonzitting worden. Er is slechts een dozijn mensen aanwezig in de zaal, veel minder dan begin november, en er zijn maar een handvol kleine aandeelhouders aangemeld voor de vergadering, goed voor 3,1 miljoen aandelen. Opvallend genoeg is grondstoffentrader Trafigura, de hoofdaandeelhouder, niet aanwezig of vertegenwoordigd op de bijeenkomst.