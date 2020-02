Nieuw bod op Hoge Raad voor Diamant

De voormalige topman Peter Meeus lanceert een nieuw bod op het gereputeerde Antwerpse keurcentrum voor diamanten. Dat kan de positie van de nieuwe CEO Ellen Joncheere in gevaar brengen.

De voormalige topman van de Hoge Raad voor Diamant (HRD), Peter Meeus, had in december al een bod gedaan op HRD. Maar het Antwerp World Diamond Center (AWDC) - de koepelorganisatie van de Antwerpse diamant en de moeder van HRD - wees het bod af en besliste de biedingsperiode met zes maanden te verlengen.

Ook de biedingen van het Israëlische diamanttechnologiebedrijf Sarine Technologies en die andere oud-directeur van HRD, Serge Couvreur, kregen nul op het rekest. 'AWDC gaf geen reden op voor de weigering', zegt Meeus, die zich ergert aan het gebrek aan transparantie in het dossier. 'Daarom heb ik een nieuw bod gelanceerd waarbij ik voor 100 procent voldoe aan de vraagprijs én de overnamevoorwaarden'. Hoeveel die prijs bedraagt, wil Meeus niet kwijt. 'Dat is vertrouwelijk.'

Het gereputeerde labo en onderzoekscentrum HRD is gespecialiseerd in het certifiëren en keuren van geslepen diamant. Diamantairs kunnen er een certificaat aanvragen met details over de snijvorm, het karaat, de kleur en de helderheid van de diamant. HRD levert jaarlijks nog 'enkele tienduizenden' certificaten af. Op het hoogtepunt in 2005 waren dat er 240.000. HRD organiseert ook opleidingen en ontwikkelt en verkoopt screeningapparatuur om de echtheid van diamanten te detecteren.

'Als ik HRD koop, wil ik wel de touwtjes in handen krijgen' Peter Meeus Ex-ceo van de Hoge Raad voor Diamant

De afgelopen jaren is HRD veel van zijn slagkracht verloren. In het boekjaar 2018 boekte het liefst 4,2 miljoen euro verlies op een omzet van 9 miljoen. Het aantal werknemers viel in zes jaar terug van 150 naar 90. Gelukkig kreeg HRD meer dan 10 miljoen euro leningen van het moederbedrijf AWDC, anders was het bankroet.

Ommekeer

Schermvullende weergave Ellen Joncheere, huidig ceo van de Hoge Raad voor Diamant

Meeus is ervan overtuigd dat hij het tij kan keren. Hij leidde HRD van 1999 tot 2006. Meeus stapte naar eigen zeggen op toen zijn plan voor internationalisering, waar hij drie jaar aan werkte, werd afschoten. 'Door een gebrek aan kennis', zegt Meeus daarover. 'HRD is verknoeid door mismanagement. Het heeft zes CEO's gehad na mijn vertrek. Toen ik opstapte, had HRD nog 10 procent van de wereldmarkt en hadden we 400 procent groei achter de rug. Nu heeft het geen 1 procent marktaandeel meer.'

Hoe hij de ommekeer wil inzetten? 'Het bedrijf heeft nog altijd een goede naam. Je moet het gewoon beter marketen en koppelen aan het eeuwenoude diamantverhaal van Antwerpen. Tegen het internet kan je niet winnen, tenzij je een goed verhaal hebt. Je moet ook meer producten aanbieden zoals de certificatie van juwelen, zeker nu de markt wordt overspoeld door synthetische diamant. Je hebt wel een CEO nodig die de markt kent en ik wil dat doen.'

Eigenaardig genoeg stelde HRD eind vorig jaar in volle overnameproces Ellen Joncheere aan als nieuwe CEO. Ze werkte voordien bij Essent, Suez en de auto-onderdelenproducent Fremach en heeft geen ervaring in de diamantwereld. In 2013 kwam ze ook in beeld om de NMBS te leiden, maar toen bleek dat haar cv fouten bevatte, werd ze kansloos. Meeus: 'Ik ken de vrouw niet en sluit niet uit dat ik met haar samenwerk. Maar als ik 51 procent van HRD koop, wil ik de touwtjes in handen hebben.'