'Nieuwe poging van staalmagnaat Gupta om imperium te redden'

De Brits-Indiase zakenman Sanjeev Gupta praat volgens diverse media met de Amerikaanse financier White Oak in een nieuwe poging om zijn staalimperium te redden.

Sanjeev Gupta is de eigenaar en topman van GFG Alliance, een groep staal-, aluminium- en energiebedrijven met zo'n 35.000 werknemers en omgerekend 17 miljard euro omzet. De staaldivisie Liberty Steel is veruit het grootste onderdeel van de groep. Ze omvat ook twee vestigingen in Luik. Daarnaast bezit de aluminiumtak Alvance een belangrijke walserij in Duffel, waar ongeveer 1.000 mensen aan de slag zijn.

GFG Alliance kwam in het voorjaar in de problemen toen de Brits-Australische financier Greensill Capital omviel. Greensill was een van de belangrijkste geldverschaffers van Gupta. Sindsdien doet Gupta er alles aan om GFG Alliance van de ondergang te redden.

Australië

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times en het persagentschap AFP voert Gupta nu gesprekken met het Amerikaanse White Oak Global Advisors, een adviseur en kredietverschaffer, over een herfinanciering van zijn Europese staalactiviteiten. Gupta en White Oak kennen elkaar goed. Ze deden al zaken en White Oak legde geld op tafel om de Australische staalfabriek van GFG en de bijbehorende mijnen te redden.

De gesprekken zijn onlangs uitgebreid, meldden de media. Als ze tot een deal leiden, kan dat ook vers geld vrijmaken voor de Britse staalfabrieken van Gupta. In de lente had White Oak voorgesteld 200 miljoen pond (234 miljoen euro) uit te trekken voor die staalfabrieken, maar het kwam niet tot een deal.