Nog procedures op komst van Nyrstar-aandeelhouders

Er zijn nog procedures op komst van misnoegde aandeelhouders van Nyrstar. Dat bleek dinsdag op de algemene vergadering van het bedrijf.

Het beursgenoteerde Nyrstar , dat dinsdag zijn jaarlijkse algemene vergadering houdt, heeft nog maar weinig uitstaans met de zinkactiviteiten waarvoor het bekend was. De operationele tak zit voor 98 procent bij de grondstoffenreus Trafigura. Die greep in 2019 de macht, nadat Nyrstar in zware financiële problemen was beland. Zelf behield het bedrijf amper 2 procent.

Een groep kleine aandeelhouders van Nyrstar rond ondernemer Kris Vansanten, die ruim 14 procent van de genoteerde vennootschap bezitten, beschouwen de machtsgreep als een regelrechte hold-up. Ze hebben daarom een juridisch offensief opgezet om een miljardenvergoeding te eisen. Dat is intussen uitgemond in een kluwen van rechtszaken die onder meer geleid hebben tot de aanstelling van drie experten.

Advocaat Laurent Arnauts (WATT Legal) zei dinsdag op de algemene vergadering dat er nog rechtszaken op komst zijn.

Daar houdt het echter niet op. Advocaat Laurent Arnauts (WATT Legal) zei dinsdag op de algemene vergadering dat er nog procedures op komst zijn. Arnauts was aanvankelijk de raadsman van de groep rond Vansanten. Hij vertegenwoordigt nog steeds een aantal andere gedupeerde aandeelhouders van Nyrstar, die nu blijkbaar ook in actie willen komen. Arnauts gaf geen extra uitleg bij zijn aankondiging. Dinsdagnamiddag, tijdens een schorsing van de vergadering, verkoos hij geen verdere commentaar te geven.

Uitputtingsslag

De vergadering begon om 11 uur en was opnieuw een uitputtingsslag, met tientallen vragen van aandeelhouders. Een tweede reeks werd pas na de schorsing vanaf 17.45 uur beantwoord. Dan moest de stemming nog volgen. Bij die stemming stonden de misnoegde aandeelhouders lijnrecht tegenover Trafigura dat 24 procent van het genoteerde Nyrstar bezit. Dat valt af te leiden uit het feit dat slechts iets meer dan 38 procent van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Nieuwe uitkleding? Kris Vansanten zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de vennootschap die de operationele tak van Nyrstar herbergt, belangrijke activa verkocht heeft aan Trafigura. Het gaat bijvoorbeeld om de Canadese mijnen Langlois en Myra Falls. Volgens Vansanten komt dat neer op een verdere uitkleding van Nyrstar, waardoor het belang van 2 procent van het beursgenoteerde bedrijf in de operationele tak verder in waarde daalt. Hij vroeg Nyrstar een bevestiging van de verkoop, maar die kwam er niet. 'We denken dat die verkoop mogelijk gebeurde en hebben Trafigura een formele bevestiging gevraagd, maar die niet gekregen', zei Nyrstar-voorzitter Martyn Konig eerst. Later zei hij dat de formele vragen daarover nog moeten worden gesteld aan Trafigura.

De kleine aandeelhouders waren misnoegd over de antwoorden van Nyrstar. 'Er is hier geen echte dialoog. De raad van bestuur gaat het debat uit de weg', zei Vansanten. Andere aanwezigen hekelden dat het bedrijf 'een rookgordijn optrekt' en zich schuldig maakt aan 'een pingpongspel'. Advocaat Jeroen Raskin (Monard Law) van de groep rond Vansanten had het over 'een les in filibusteren (het lang rekken van redevoeringen, red.) en rond de pot draaien'.

Overwicht

Door het overwicht van Trafigura keurde de algemene vergadering alle agendapunten goed, met uitzondering van het merendeel van de twee punten die werden toegevoegd op vraag van de kleine aandeelhouders. Die sloegen op de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders en de benoeming van nieuwe bestuurders. Er komt mogelijk wel een nieuwe vergadering over de kwestie.

De raad van bestuur van Nyrstar en Trafigura zetten op dat punt elkaar uit de wind: voorzitter Martyn Konig benadrukte dat de bestuurders onafhankelijk zijn en Trafigura liet weten 'Nyrstar of zijn bestuurders niet te controleren en dat nooit te hebben gedaan'. Vansanten bestrijdt dat categoriek. 'De raad van bestuur is niet onafhankelijk. Hij verdedigt de belangen van Trafigura.'