Nyrstar kondigt vertrek CEO Hilmar Rode aan

Hilmar Rode, de Duitse CEO van Nyrstar, stapt op eens de juridische herstructurering van het zinkbedrijf afgerond is.

Dat maakte de nieuwe sterke man, uitvoerend voorzitter Martyn Konig, dinsdagnamiddag bekend op de aandeelhoudersvergadering.

Rode kocht voor 4 miljoen euro Nyrstar-aandelen en heeft dus veel geld verloren aan zijn belegging. Binnenkort verliest hij ook zijn job. Een precieze timing is er nog niet, zegt Konig, een vertegenwoordiger van hoofdaandeelhouder Trafigura. Dat kan in juli of augustus zijn, was op de vergadering in Brussel te horen.

Grondstoffentrader Trafigura nam in april de controle over Nyrstar over door ruim 2,3 miljard euro aan schulden op te slokken en richtte een nieuwe Britse vennootschap op (NewCo) waarin het 98 procent van de aandelen in handen kreeg. Er blijft slechts 2 procent over voor het oude Nyrstar, wat betekent dat de kleine aandeelhouders uitgewist worden.

Het herstructureringsplan moet nog door een rechtbank in Groot-Brittanniƫ worden bekrachtigd. Eens dat fiat er is, vertrekt Rode. Hij zal niet alleen zijn. Konig kondigt aan dat zowel de raad van bestuur als het management aanzienlijk ingekrompen wordt eens de overgang naar de nieuwe Britse vennootschap een feit is.

De 4.100 personeelsleden van Nyrstar worden overgeheveld naar de NewCo.

Geen beursexit