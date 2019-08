Nyrstar: 'Rechter koos voor een groot deel onze kant'

Nyrstar heeft zich donderdag in een reactie op de laatste rechtbankbeslissing in het conflict tussen de zinkgroep en haar redder Trafigura enerzijds en een groep misnoegde minderheidsaandeelhouders anderzijds 'tevreden' genoemd over die beslssing. De voorzitter van de Brusselse ondernemingsrechtbank koos woensdag immers 'voor een groot deel de zijde van Nyrstar', alduis een verklaring van de onderneming, verdedigd door Benoît Allemeersch (Quinz Advocaten).

De rechter sprak zich uit over het derdenverzet van Nyrstar tegen een eerdere beschikking en over de eisen en tegeneisen van beide partijen. Hij verwierp onder meer de claim van Nyrstar voor een schadevergoeding te betalen door de aandeelhouders, maar ook een deel van hun eisen. Er moet wel nog steeds een nieuwe algemene vergadering komen om zich uit te spreken over de jaarrekening over 2018.