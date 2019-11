Nyrstar boekt 207 miljoen euro verlies

De verliezen bij zinkgroep Nyrstar blijven zich opstapelen. Het nettoverlies verviervoudigde in het eerste halfjaar.

De zinkgroep zag de inkomsten over het eerste halfjaar dalen met 18 procent tot 1,6 miljard euro. De onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) kwam uit op amper 3 miljoen euro, tegenover 120 miljoen euro een jaar eerder.

De terugval is het gevolg van 'minder beschikbare grondstoffen door liquiditeitsbeperking waardoor bijgevolg de productie van metaal en bijproducten daalde'. Ook de lagere prijzen voor zink, lood, zilver en goud speelden een rol, én Nyrstar had af te rekenen met problemen in Port Pirie waardoor de hoogoven 'een ongeplande en langere onderbreking' kende.