Nyrstar boekt voor eerst in zes jaar nettowinst

De Belgische zinkgroep Nyrstar boekte vorig jaar een brutobedrijfswinst van 205 miljoen euro, dat is net onder de verwachtingen van analisten. Voor het eerst in zes jaar werd een nettowinst (47 miljoen euro) geboekt.

De nettowinst van Nyrstar is te danken een de terugname van een bijzondere waardevermindering van 126 miljoen euro op de mijnbouwactiviteiten in Middle Tennessee en Myra Falls die recent in gebruik werden genomen. Analisten gingen uit van een nettoverlies van 57 miljoen euro. Het is de eerste nettowinst in zes jaar.

De brutobedrijfswinst klokte af op 205 miljoen euro - analisten gingen uit van 222 miljoen euro - en dat is 5 procent hoger dan in 2016. Dat is te danken aan de stijging van de gemiddelde zinkprijs met 38 procent en een aanzienljike productiestijging bij de divisie mijnbouw. De verwerkingslonen lagen wel lager en ook de productie in de gemoderniseerde loodsmelter in het Australische Port Pirie lag lager maar dat was voorzien.

Net onder verwachtingen

De divisie metaalverwerking boekte een brutobedrijfswinst van 206 miljoen euro - analisten gingen uit van 207 miljoen. Dat is 16 miljoen euro minder dan het jaar voordien. Dat heeft te maken met lagere verwerkingslonen, minder productie van lood en bijproducten en storingen in de sites van Budel en Hobart.

De divisie mijnbouw boekte een brutobedrijfswinst van 47 miljoen euro, een stijging van 39 miljoen n vergelijking met het jaar voordien. Analisten gingen uit van 50 miljoen euro. Die stijging was een gevolg van de succesvolle heropstart van de mijnen in Middle Tennessee al werd dat wel deels te niet gedaan door de kosten van de heropstart van de mijn in Myra Falls.

Nettoschuld stijgt

De nettoschuld steeg met 237 miljoen tot 1,102 miljard euro, dat is iets meer dan wat analisten hadden vooropgesteld. Zij gingen uit van 1,089 miljard. Dat heeft volgens Nyrstar te maken hogere grondstoffenprijzen en hogere investeringsuitgaven.