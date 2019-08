Nyrstar claimt vergoeding van procederende aandeelhouders

De claim is volgens advocaat Laurent Arnauts, die de misnoegde aandeelhouders van de zinkgroep bijstaat, de 'arrogantie ten top'.

Nyrstar, de deels Belgische zinkreus, werd onlangs van de ondergang gered en is een doorstart aan het maken. De activiteiten van de groep zijn nu in handen van grondstoffentrader Trafigura. Voor de oude aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming, waarvan de notering nog steeds geschorst is, rest enkel 2 procent van de operationele tak, plus onder meer een putoptie van 20 miljoen euro om die 2 procent ook door te schuiven naar Trafigura.

De feitelijke onteigening is nogal wat aandeelhouders in het verkeerde keelgat geschoten. Een groep van hen levert al enkele weken slag met Nyrstar en Trafigura en diende een klacht in bij de FSMA en stapte naar de Brusselse ondernemingsrechtbank met een kort geding. Ze laten zich bijstaan door het advocatenkantoor WATT Legal van Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe. De FSMA en de rechtbank traden op, waardoor Nyrstar onder andere documenten diende vrij te geven en een nieuwe algemene vergadering moet beleggen.

Derdenverzet

De beschikking van de voorzitter van de rechtbank kwam er na een eenzijdig verzoekschrift. Nyrstar tekende daartegen derdenverzet aan dat woensdagvoormiddag werd behandeld door de rechtbank. Die boog zich ook over de tegeneisen van de procederende aandeelhouders.

Tijdens de zitting bleek dat Nyrstar terugslaat. Het bedrijf eist een schadevergoeding van 10.000 euro per aandeelhouder - de rechtszaak werd aangespannen namens twee aandeelhouders, maar wordt gesteund door een hele groep - wegens tergend en roekeloos geding. De advocaten van Nyrstar, Benoît Allemeersch en Stijn De Dier van het kantoor Quinz, wijzen de rechtbank bovendien op de mogelijkheid om, op dezelfde grond, een bijkomende boete op te leggen van 12.000 euro.

'Niet afschrikwekkend'