Nyrstar gaat niet in op Trafigura-bod

De raad van bestuur wou meer tijd om een onafhankelijk expert zijn werk te laten doen, Trafigura weigerde.

Het bod van 22,5 miljoen euro op het enige resterend actief van het beursgenoteerde Nyrstar komt te vervallen. Dat laat de raad van bestuur van de groep in een korte mededeling weten.

Het bestuur van de beursgenoteerde groep wou een onafhankelijk expert inhuren om te oordelen of het bod dat grootaandeelhouder Trafigura drie weken geleden uitbracht billijk is voor de minderheidsaandeelhouders. Die expert liet weten dat zo'n studie zeker zes weken zou duren. Probleem: Trafigura stelt 6 november als deadline. Daarop vroegen de bestuurders uitstel, maar het antwoord bleek 'neen'. Daarop komt het bod te vervallen.

De vraag voor tegenexpertise via een onafhankelijk schatter was logisch. Een schuldendeal heeft dit voorjaar de kleine aandeelhouders grotendeels uitgewist. De aandeelhouders van het 'oude' Nyrstar werden zo goed als volledig onteigend voor één symbolische euro. Alle operationele activiteiten, zoals de goed draaiende smelter in Balen, werden overgeheveld naar een nieuwe Britse vennootschap.

Die nieuwe vennootschap is voor 98 procent in handen van grondstoffenhandelaar Trafigura, het oude Nyrstar degradeerde als beursgenooteerd wrakhout tot monoholding met als enige actief een minderheidsparticipatie van 2 procent in het nieuwe Nyrstar.

Voor dat enig resterend actief bood Trafigura dus 22,5 miljoen euro of 0,204 euro per aandeel. Het was lang niet zeker of na aftrek van kosten de aandeelhouders van een tot lege beursschelp herleid aandeel die som ook effectief zouden ontvangen. Enkele minderheidsaandeelhouders beschuldigen Trafigura er van veel te goedkoop de hand gelegd te hebben op de activa van Nyrstar, wat advocaten van de grondstoffenhandelaar ontkennen.