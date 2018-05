Nyrstar in ruzie met Australische regering

De deelstaat Zuid-Australië dreigt met juridische acties tegen Nyrstar omdat het zinkbedrijf de terugbetaling van leningen uitstelt.

Nyrstar zou aangegeven hebben de afbetaling van een eerste tranche van 37 miljoen Australische dollar - voorzien op 28 mei - uit te stellen. Ook de volgende aflossingen, ter waarde van 81 miljoen Australische dollar, zouden mogelijks niet op tijd uitgevoerd worden.

Dat schrijven Australische media op basis van uitspraken van Rob Lucas, lid van de regering van de deelstaat Zuid-Australië waar Nyrstar meer dan 400 miljoen euro investeert in de ombouw van zijn site in Port Pirie. Een oude loodsmelterij wordt er herontwikkeld tot een fabriek die allerhande metalen zoals goud en zilver kan recycleren uit 'afval' van de zinksmelters van Nyrstar.

Nyrstar financierde het immense project onder andere met schulden - 291 miljoen Australische dollar - waarvoor Zuid-Australië zich borg stelde. Dat betekent dat de Australische belastingbetaler de centen moet ophoesten als Nyrstar zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Regeringswissel

De deal, die drie jaar geleden werd gesloten, voorzag evenwel in een uitstel van de schuldaflossingen van maximaal 18 maanden in ruil voor een hogere rente. Op basis daarvan staat Nyrstar recht in de schoenen, maar toch dreigt Zuid-Australië met juridische acties. Dat geeft aan dat Nyrstar de politieke ruggesteun voor Port Pirie kwijt is. Nyrstar wil nog niet reageren op de berichten. Een persbericht volgt later vandaag na de slotbel op Euronext Brussel.

Problemen in Port Pirie?

Of het uitstel van betaling geïnterpreteerd moet worden als een signaal dat de uitvoering van het investeringsplan in Port Pirie vertraging oploopt, is onduidelijk. Maar analisten van ABN Amro reageren alvast negatief: 'Dit wijst er mogelijks op dat de financiële situatie bij Nyrstar significant slechter is dan wat op het eerste zicht zou blijken', klinkt het.

Eind maart zat Nyrstar op een schuldenberg van ruim anderhalf miljard euro waarvan het dit en volgend jaar respectievelijk 229 miljoen euro en 471 miljoen euro dient terug te betalen. Een vlotte opstart van Port Pirie is cruciaal om daarvoor de nodige kasstromen binnen te halen.

Nyrstar verwacht dat het project dit jaar 40 miljoen euro tot de winst bijdragen, oplopende naar 100 en 130 miljoen euro in de jaren erna. 'Als de ramp-up van de productie niet goed verloopt, dreigt voor Nyrstar een groot herfinancieringsrisico', aldus ABN Amro.

Aandeel lager

Gezien de omvang en het belang van Port Pirie voor de toekomst van Nyrstar, worden beleggers nerveus van zodra Port Pirie in een slecht daglicht wordt gesteld. Dat is ook vandaag niet anders. Het aandeel verloor sinds begin dit jaar al een kwart van zijn waarde, ondanks de belofte van het management om in de tweede jaarhelft een positieve kasstroom te draaien.