‘Nyrstar is te marginaal voor grote beleggers'

Een zoveelste beursrammeling onderstreept dat het aandeel van de zinkspecialist Nyrstar te klein is geworden voor institutionele beleggers. Zelfs voor de shorters die op een koersdaling mikken wordt het stilaan link.

De winstwaarschuwing die Nyrstar vrijdagavond de wereld instuurde, deed beleggers vandaag andermaal op de verkoopknop drukken. Er ging nog eens een kleine 30 procent van de beurswaarde af, zodat beleggers Nyrstar nog amper 43 miljoen euro waard achten. Een peulschil in vergelijking met de ruim 700 miljoen euro die het bedrijf een jaar geleden nog waard was.

Wat de vraag oproept: wie belegt nog in het kelderende Nyrstar, dat vooral sinds september bijna onafgebroken beurswaarde in rook zag opgaan? ‘Institutionele beleggers met een long-positie (kopers, red.) hebben het aandeel al een tijd geleden vaarwel gezegd’, vertelt een analist.

‘Volgens de niet altijd geactualiseerde aandeelhoudersposities bij de informatieleverancier Bloomberg blijven er vandaag enkel nog wat restposities van vroegere institutionele investeerders over. Die posities zijn zo fors in waarde gekrompen dat ze het mogelijk de moeite niet meer vinden nu nog te verkopen.’

Ook voor de shorters is de 'window of opportunity' zich aan het sluiten.

Een andere categorie zijn indexfondsen als Vanguard, dat eind december nog een positie van bijna 2 procent in Nyrstar had. Omdat zij indexen schaduwen, moeten zij wel Nyrstar-aandelen kopen als de zinkspecialist in een bepaalde index opgenomen is.

Shorters

Institutionele beleggers die wél nog in Nyrstar geïnteresseerd zijn, zijn de shorters die al enkele jaren boven het aandeel cirkelen en geld verdienen als de koers daalt. Met een nettoshortpositie van 5,8 procent van het aandelenkapitaal is Nyrstar het meest geshorte aandeel van de Brusselse beurs.

‘Maar ook voor de shorters is de ‘window of opportunity’ zich aan het sluiten. De beurswaarde van Nyrstar is voor deze spelers te klein geworden om nog in te stappen. Zelfs uitstappen is voor een shorter niet evident meer gezien de illiquiditeit van het aandeel.’ Een shorter die uitstapt, moet de aandelen kopen om ze terug te geven aan de partij van wie hij ze (tegen een hogere koers) geleend had en meteen verkocht heeft. Die aankopen stuwen de koers dan wel hoger, zeker voor een speler als TT International, dat voor 2,3 procent short zit.