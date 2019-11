Nyrstar: kort geding aandeelhouders is 'ongegrond en tergend'

'Geldige vergadering'

Nyrstar is dan ook van mening 'dat de vorderingen van de minderheidsaandeelhouders in de dagvaarding tot de procedure in kort geding ongegrond en tergend zijn'. Het zal zich 'krachtig verdedigen tegen de ongegronde vorderingen'.

Milieuschade

In het bijzonder heeft de herstructurering 'voor het behoud van de tewerkstelling van ongeveer 4.100 werknemers in de wereldwijde smelt- en mijnbouwactiviteiten van Nyrstar gezorgd, het risico op milieuschade op de Nyrstar-sites vermeden die het gevolg had kunnen zijn van de beëindiging van de activiteiten naar aanleiding van insolventieprocedures en aanzienlijk meer herstel voor zowel de schuldeisers als de aandeelhouders verwezenlijkt in vergelijking met een insolventie'.