Nyrstar lost Australische schuld helemaal af

De terugbetaling van de schulden van de vestiging van de zinkgroep in Port Pirie (Australië) gebeurt versneld. Er komen in Port Pirie ook 100 jobs bij.

De overheid van de Australische deelstaat South Australia is niet langer blootgesteld aan risico's bij de zinkgroep Nyrstar. Die heeft de hele resterende schuld aan South Australia in één keer afgelost. Het gaat om 262,1 miljoen Australische dollar (161,5 miljoen euro).

Trafigura betaalt 262,1 miljoen Australische dollar schulden van Nyrstar aan de deelstaat South Australia in één keer terug.

Het nieuws over de aflossing werd woensdag de wereld ingestuurd door Rob Lucas, de minister van Financiën van de deelstaat. De terugbetaling gebeurde door Trafigura, de grondstoffentrader die eerder dit jaar tekende voor de doorstart van het noodlijdende Nyrstar. Daardoor kreeg Trafigura 98 procent van de zinkactiviteiten van Nyrstar in handen.

Strafonderzoek

De resterende 2 procent zit nog bij het beursgenoteerde Nyrstar. De kleine aandeelhouders van Nyrstar zijn daar niet over te spreken: een groep van hen voert juridische acties tegen de machtsgreep van Trafigura. Er loopt ook een strafonderzoek.

De critici zeiden dat slechts twee partijen niet dienden in te leveren bij de overname van Nyrstar: Trafigura en de Australische overheid. Die krijgt de uitstaande schuld, die normaal in schijven tot november 2022 zou worden afgelost, in één keer teruggestort.