Nyrstar: ook geen stemming over kwijting en verloning

De procederende kleine aandeelhouders van de zinkgroep bekomen via een kort geding ook het beleggen van een nieuwe algemene vergadering en het vrijgeven van een reeks documenten.

De uitgestelde algemene vergadering van Nyrstar van dinsdag 25 juni wordt almaar meer een kluwen. Nadat de zinkgroep tijdens het weekend, onder druk van beurswaakhond FSMA, meldde dat er niet zal worden gestemd over de jaarrekening, moet Nyrstar nu ook de stemming over twee andere punten van de agenda halen.

Dat is het gevolg van een maandag getroffen beschikking van de voorzitter van de Brusselse ondernemingsrechtbank. Die kwam in actie na een kort geding dat was aangespannen door een aantal kleine aandeelhouders van Nyrstar. Zij worden bijgestaan door de bekende advocaat Laurent Arnauts van het kantoor Watt Legal.

De aandeelhouders zijn misnoegd over de machtsgreep van grondstoffenreus Trafigura bij Nyrstar. Die redt de met schulden beladen groep van de ondergang, maar zal in ruil wel 98 procent van Nyrstar in handen krijgen. Daardoor worden de 'oude' aandeelhouders de facto onteigend.

Agendapunten

Het kort geding werd vrijdag aanhangig gemaakt nadat Nyrstar een nieuwe ingebrekestelling door de morrende aandeelhouders naast zich had neergelegd. Het bedrijf kan wel nog derdenverzet aantekenen tegen de beschikking.

De aandeelhouders krijgen over de hele lijn gelijk van de rechter. Als gevolg daarvan is Nyrstar volgens Arnauts verplicht ook de stemming over de kwijting en over de verloning van de bestuurders - met onder meer een hogere vergoeding voor de Nyrstar-voorzitter en Trafigura-topman Martyn Konig - uit te stellen. Een groot deel van de agendapunten vervalt daardoor, maar het is wel de bedoeling dat de vergadering nog doorgaat.

Daar houdt het niet mee op. Nyrstar moet ook revisor Deloitte laten uitleggen welke informatie ontbreekt om zich te kunnen uitspreken over de jaarrekening. Deloitte had eerder laten weten dat belangrijke gegevens daarvoor niet in zijn bezit zijn. Het ontbreken van een oordeel van Deloitte was voor de FSMA vorige week de reden om de uitzonderlijke stap te zetten om de aandeelhouders te waarschuwen voor de stemming over de jaarrekening.

Nieuwe vergadering

Nyrstar wordt als klap op de vuurpijl ook verplicht een nieuwe vergadering samen te roepen wanneer de revisor klaar is met zijn verslag over de jaarrekening, meldt Arnauts.

De rechter legt Nyrstar bovendien de vrijgave van een hele waslijst aan documenten op. Het gaat om te beginnen om de 'nazicht van de balansstructuur', waarnaar verwezen wordt in het jaarverslag en die diende als basis voor de reddingsoperatie.

Activa

Voorts gaat het om documenten die te maken hebben met de zogenaamde lock-upovereenkomst, waardoor de obligatiehouders als onderdeel van de herfinanciering van de groep nog een tijd aan boord blijven. Plus documenten die ter beschikking werden gesteld van de obligatiehouders.