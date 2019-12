Nyrstar riskeert te worden opgedoekt

De aandeelhouders van Nyrstar hebben maandag verrassend - en zeer uitzonderlijk - tegen de voortzetting van de beursgenoteerde vennootschap gestemd. Daardoor wordt de ontbindingsprocedure in gang gezet.

Nyrstar organiseerde maandag een buitengewone algemene vergadering om de aandeelhouders te laten stemmen over het lot van de firma. Dat was nodig door de dieprode cijfers van de noodlijdende zinkgroep: de vennootschapswetgeving vereist dan een formele beslissing over de toekomst.