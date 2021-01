Nyrstar slaat energie op in reuzenbatterij in Balen

De grondstoffenhandelaar Trafigura bouwt een reuzenbatterij voor energieopslag op de fabriekssite van de zinkproducent Nyrstar in Balen. Het gaat om een investering van 30 miljoen euro.

De lithium ion-batterij van 25 megawatt kan in vier uur 100 megawattuur stroom leveren. Dat komt overeen met het verbruik van een 30-tal gezinnen. Het wordt een van de grootste energieopslagbatterijen van het land.

De opgeslagen energie is afkomstig van het surplus van het Belgische net en van het Kristal Solar Park in Lommel. Dat zonnepark van 93 hectare is met 303.000 panelen en een productiecapaciteit van 85.000 megawattuur (het jaarverbruik van 25.000 gezinnen) het grootste in de Benelux. Nyrstar investeerde in dat gigapark samen met de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en de stad Lommel. Een deel van die panelen ligt op de Nyrstar-site in Balen, vlak bij Lommel.

'Een deel van de opgeslagen energie zal worden gebruikt in onze zinkproductieproces en een deel in het nationale net geïnjecteerd', zegt fabrieksdirecteur Inge Schildermans.

30 miljoen euro Trafigura investeert 30 miljoen euro in een megabatterij voor energieopslag op de Nyrstar-site van Balen.

Trafigura, dat in 2019 het noodlijdende Nyrstar overnam, bouwt de batterij via zijn groene energiedochter Nala Renewables. Die wil de volgende vijf jaar een hernieuwbare energieportefeuille opbouwen van 2 gigawatt.

De bouw van de batterij begint in de eerste helft van dit jaar en moet volgend jaar klaar zijn. 'Met de investering spelen we in op de vergroening van ons productieproces,' zegt Schildermans, 'en proberen we onze energiefactuur naar beneden te krijgen.' Energie is een belangrijke kostenpost voor Nyrstar. Met een verbruik van 120 megawatt per uur is Nyrstar Balen - ooit eigendom van Umicore - goed voor 1,3 procent van het Belgische elektriciteitsverbruik.

Groene projecten

'De nieuwe batterij is niet het enige recente groene energieproject van Nyrstar', zegt woordvoerster Fabienne Buvens. In Lommel participeert de zinksmelter in een windmolenpark, in Pelt in een windmolen- en zonnepark. De zinkfabriek van Budel, 40 kilometer verderop, net over de Nederlandse grens, is gelinkt aan zonnepark ter grootte van 120 voetbalvelden. Ook daar nam Nyrstar een deel van de investering voor zijn rekening.

Trafigura krijgt van de Nyrstar-minderheidsaandeelhouders het verwijt dat het de zinksmelter op een slinkse manier en voor een prikje overnam. De grondstoffenhandelaar ontkent dat en de rechtszaken daarover lopen. Maar die 'putsch', zoals sommigen het noemen, leidt er wel toe dat na jarenlange 'verwaarlozing' tientallen miljoenen euro worden geïnvesteerd in de Europese Nyrstar-fabrieken.

Met de investering spelen we in op de vergroening van ons productieproces. Inge Schildermans Fabrieksdirecteur van Nyrstar in Balen

De 130 jaar oude zinksmelter in Balen kreeg onlangs - net als de Nederlandse en Franse smelter - nieuwe elektrofilters voor het zuiveren van gasstromen. Vorig jaar werd geïnvesteerd in de uitbreiding van de zinkpoederfabriek. In het naburige Pelt werd een zinkoxidehub opgestart die zinkoxideafval recupereert voor de Europese Nyrstar-smelters.

'We zijn in Balen ook bezig met een koelwaterproject waarbij we vuil water en regenwater scheiden zodat we enkel het vuile water moeten reinigen', zegt Schildermans.