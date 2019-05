Nyrstar slikt recordverlies over 2018

Het monsterverlies - het zesde in zeven jaar - over 2018 onderstreept nog eens hoe broodnodig de schuldherschikking bij de zinkspecialist is.

Terwijl België nog de verkiezingsuitslagen aan het verwerken was, was het op zondagavond 26 mei om 23u48 eindelijk zo ver: Nyrstar publiceerde de tot drie keer uitgestelde jaarresultaten per 31 december. Hoe last-minute het was leert de paragraaf die de revisor liet toevoegen: die spreekt zich niet over de cijfers uit ('verklaring van niet-bevinding') omdat die hij 'bepaalde informatie' niet op tijd bezorgd kreeg.

Voor de aandeelhouder zijn de resultaten intussen grotendeels irrelevant. Hij is vorige maand in de feiten onteigend via een schuldherschikking waarbij grootaandeelhouder Trafigura definitief de macht greep.

Alle activa gaan over naar een nieuw bedrijf dat voor 98 procent in handen is van de Nederlandse grondstoffenhandelaar. De aandeelhouders van het 'oude' Nyrstar blijven over met een minderheidsbelang van 2 procent, wat het aandeel tot beursgenoteerd wrakhout à la Dexia herleidde.

Eerder had een dramatische winstwaarschuwing in februari Nyrstar al tot centjesaandeel gereduceerd en duidelijk gemaakt dat de schuldenberg torenhoog boven een gedecimeerde cashflow uittorende.

De volledige resultaten onderstrepen vooral hoe catastrofaal de toestand per 31 december was en dus hoe broodnodig de schuldherschikking - die Nyrstar luidens de toelichting op 26 juli hoopt af te ronden - was om het bedrijf te redden. Netto dook Nyrstar over boekjaar 2018 voor 618 miljoen euro of 5,60 euro per aandeel in het rood. Het zesde verlies van de voorbije zeven boekjaren.

Dat monsterverlies is aan verschillende factoren te wijten:

De brutobedrijfswinst (ebitda) halveerde ruim tot 99 miljoen euro, door een combinatie van lagere verwerkingslonen voor de smelters en oplopende kosten om de zinkmijnen te runnen

Het bedrijfsresultaat kleurde na afschrijvingen meer dan 200 miljoen rood. Na de 'gewone' afschrijvingen voerde Nyrstar forse afboekingen op de Canadese mijnen (Langlois en Myra Falls), opnieuw een illustratie van hoe faliekant de strategie van ex-CEO Roland Junck uitdraaide om grof geld uit te trekken voor een lappendeken aan mijnen.

Netto was er extra verlies: Nyrstar neemt 250 miljoen belastingskredieten terug, nu duidelijk is dat de groep nooit voldoende winst zal boeken om eerdere verliezen fiscaal in rekening te kunnen brengen.

De schuldenberg steeg tegenover eind 2017 de helft naar 1,64 miljard euro. Dat is dus meer dan 16 keer de brutobedrijfswinst over 2018. Onhoudbaar hoog, om niet te zeggen kritiek.

Ter vergelijking: Telenet hoedt er zich, ondanks stevige winstmarges en een stabiele cashflow, voor de schulden boven zo'n 4 keer de ebitda te laten stijgen. Analisten hamerden er al een tijd op dat Nyrstar de eigenlijke schuldenlast verbloemde.

De schuldherschikking die Nyrstar nu met Trafigura en de schuldeisers aan het onderhandelen is, moet het bedrijf een kans op een doorstart gunnen. Met focus op de goed draaiende smelter in Balen en de site in het Australische Port Pirie, die de voorbije jaren ten koste van zware investeringen omgeturnd is van loodsmelter tot specialist in metalenrecyclage.

Zelfs verlost van de molensteen van schulden zal die doorstart niet evident zijn, leert de samen met de jaarcijfers gepubliceerde update over het eerste kwartaal. Een combinatie van lagere zink- en (edel)metaalprijzen, duurdere elektriciteit en lagere productievolumes haalde de brutobedrijfswinst drie kwart onderuit, tot slechts 15 miljoen euro.