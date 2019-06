Nyrstar stelt goedkeuring jaarrekenig uit

De beurswaakhond FSMA had Nyrstar op de vingers vorige week getikt omdat het bedrijf geen compleet afgewerkte jaarrekening wou voorleggen. De FSMA struikelde er vooral over dat er geen commentaar van bedrijfsrevisor Deloitte bij de jaarrekening zit. De revisor had niet alle informatie op tijd had gekregen van het bedrijf en leverde daarom een verslag van niet-bevinding af. De toezichthouder vroeg de leiding van Nyrstar ook de stemming over de jaarrekening vijf weken uit te stellen.