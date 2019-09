Nyrstar stelt publicatie halfjaarcijfers opnieuw uit

Verlies

Nyrstar gaf wel al een update over de geproduceerde volumes, en die beloven weinig goeds. Tegenover de eerste jaarhelft van vorig jaar produceerde het negen procent minder zink. De productie van lood in de Australische probleemsite van Port Pirie ging zelfs met 27 procent achteruit. De belangrijkste oorzaak daarvoor is een defect aan de hoofdgasleiding, waardoor de oven veelvuldig stilviel in de maanden mei, juni en juli, aldus het persbericht.

Nyrstar gaf vrijdagavond ook een herziening van zijn jaarcijfers voor 2018. Daarin is het nettoverlies groter dan eerder aangekondigd: 649 miljoen euro in plaats van 618 miljoen euro. In 2017 was de zinksmelter nog goed voor een winst van 47 miljoen euro. Het grotere verlies in 2018 heeft te maken met 'een lagere geschatte realiseerbare waarde' van de Myra Falls-mijn in Canada.