Nyrstar-toplui krijgen miljoenenpremie

De gewezen CEO van Nyrstar, de voorzitter en vier andere toplui hebben in stilte een riante extra vergoeding gekregen omdat ze aan boord bleven tijdens de redding van de noodlijdende groep.

Het deels Belgische Nyrstar is na Korea Zinc de belangrijkste zinkgroep ter wereld. Toch ging het concern ei zo na over de kop als gevolg van een onhoudbare schuldenlast, deels het gevolg van een dure expansie in de mijnbouwsector. Nyrstar kon worden gered met de hulp van Trafigura, een van de grootste grondstoffentraders. Dat gebeurde wel ten koste van de schuldeisers en de kleine aandeelhouders.

Nu blijkt dat Nyrstar, ondanks de financiële problemen, zes toplui eerder dit jaar forse premies heeft betaald. Dat staat in het remuneratieverslag. De betalingen worden omschreven als retentievergoedingen, als dank voor het aanblijven tijdens de onzekere redding van het concern.

Pil vergulden

Het hoogste bedrag, 1,5 miljoen Zwitserse frank (de hoofdzetel van Nyrstar ligt voorlopig in Zwitserland), is voor de pas vertrokken CEO Hilmar Rode. Hij verdiende vorig jaar aan basissalaris en andere vergoedingen 1,5 miljoen euro. De extra premie kan de pil van zijn miljoeneninvestering in bijna waardeloos geworden Nyrstar-aandelen wat vergulden.

2,9 miljoen Zes (ex-)toplui van Nyrstar hebben recht op een extra vergoeding van bijna 3 miljoen euro.

Voorzitter Martyn Konig, een mannetje van Trafigura, kreeg 0,9 miljoen Zwitserse frank. Drie leden van de directie (de hr-topman, de commercieel en de technisch directeur) streken samen 0,55 miljoen frank op. Twee van hen zijn inmiddels ook vertrokken. De financieel directeur ad interim tot slot heeft recht op 0,23 miljoen frank, waarvan de helft onzeker is.

Dat betekent in totaal een extra betaling van 3,19 miljoen Zwitserse frank (2,9 miljoen euro). Daarbij komt dat Konig, net als bestuurder Jane Moriarty, nog eens recht heeft op 130.000 pond (146.000 euro) voor zijn werk bij de nieuwe Britse vennootschappen die werden opgericht om Nyrstar te laten doorstarten onder de vlag van Trafigura. Die betaling moet nog worden goedgekeurd door de nieuwe algemene vergadering van 5 november in Antwerpen. Die zal zich ook uitspreken over de jaarrekening.

Misnoegde beleggers

De extra premies zullen zonder twijfel slecht vallen bij de kleine aandeelhouders. Laurent Arnauts (WATT Legal), de advocaat die een aantal misnoegde beleggers bijstaat, wees er gisteren in een reactie op dat de 2,9 miljoen euro een flink deel is van de 20 miljoen die het oude Nyrstar nog waard is. Dat is het bedrag waartegen de beursgenoteerde onderneming haar restbelang van 2 procent in de operationele activiteiten kan verkopen aan Trafigura dat het saldo al bezit.