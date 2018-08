Nyrstar-topman: ‘Schitterende vooruitgang in eerste jaarhelft'

Hilmar Rode, de CEO van Nyrstar, heeft er alle vertrouwen in dat de zinkgroep de moeilijkste periode achter de rug heeft en het zal redden.

Uit de halfjaarresultaten blijkt dat er zowel op financieel als operationeel vlak vooruitgang wordt geboekt. De onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) kwam hoger uit dan verwacht en het bedrijf kon een positieve ‘Funds From Operations’ (onderliggende ebitda min wijzigingen in werkkapitaal, investeringen, belastingen en overige kasstromen) voorleggen. Op operationeel vlak zijn de twee voornaamste ‘werven’ momenteel de heropstart van de mijn van Myra Falls (Canada) en de geleidelijke opstart van de tot een multimetalenverwerkingsfabriek verbouwde smelter van Port Pirie (Australië).

Het resultaat van de mijnbouwtak was wat lager dan verwacht en dat kwam door kosten voor de heropening van de mijn van Myra Falls. Zijn die hoger dan verwacht?

Hilmar Rode: De heropstart van Myra Falls zit precies op schema. In de eerste jaarhelft waren de kosten hoger doordat we een heel team moesten opzetten, maar ze waren wel in lijn met de verwachtingen. Vorig jaar hebben een andere mijn, Middle Tennessee, weer in gebruik gesteld en we zijn erg tevreden met hoe de heropstart van onze mijnen loopt. Onze kapitaaluitgaven zijn in het eerste halfjaar met 17 procent gedaald en we verwachten dat ze verder zullen afnemen, ook rekening houdend met Myra Falls.

Het complexe project in Port Pirie ligt volgens u voor op schema en zou kunnen uitgroeien tot het verhoopte succesverhaal. Wat kan er nu nog misgaan?

Rode: De herontwikkeling van Port Pirie overtreft onze verwachtingen. We hoopten dat dit project een ‘company maker’ zou zijn en het ziet er naar uit dat dit zal lukken, wat fantastisch nieuws is voor ons. Grote moeilijkheden zien niet meer, maar het is een bijzonder complex systeem en bij een opstart rijzen er steevast heel wat plagende problemen.

Wat vertrouwen wekt is dat we voor Port Pirie topmedewerkers van een hoog niveau hebben kunnen aantrekken. Zo een opstart is echter niet iets dat je in een boek kunt leren, je moet het ter plaatse oefenen. Alle problemen zijn echter opgelost. Dat succes is voor een deel te danken aan opleiding van twee keer een maand die de TSL-operators (medewerkers die de TSL-hoogoven bedienen, red.) hebben gekregen in Kazachstan, waar Glencore een paar jaar geleden een gelijkaardig project heeft gerealiseerd. Die investering in training biedt ons nu voordeel.

Beleggers zijn niet gerust in de hoge schuldenlast van Nyrstar. In de eerste jaarhelft zijn jullie er wel in geslaagd de schuldenlast te verminderen door het werkkapitaal te verminderen. Maar zal dat zo blijven?

Rode: De vermindering van ons werkkapitaal heeft niets te maken met de metaalprijzen maar is duurzaam. In de tweede jaarhelft verwachten we trouwens een verdere daling. De lagere metaalprijzen zullen daarbij in ons voordeel spelen. Als de zinkprijs min of meer stabiel blijft, verwachten een verbetering van de verwerkingslonen. We hebben bovendien volgend jaar het bonuszinkmetaal van onze mijnen ingedekt tegen 3.000 dollar per ton, zodat we ook aan de kant van de mijnen beschermd zijn.

Het aandeel Nyrstar kreeg maandag een mokerslag omdat beleggers zich zorgen maken over de schuldenlast en in het bijzonder over de obligatielening die volgende jaar afloopt. U kondigt nu aan dat u die ‘2019 senior notes’ op opportunistische wijze gaat terugkopen. Hebt u daar de middelen voor?

Rode: Ik zie een grote discrepantie tussen de koers waartegen de obligatie wordt verhandeld en de operationele gang van zaken bij Nyrstar. Daarom hebben we besloten de obligaties op te kopen zolang de koers laag is. Het geld daarvoor is geen probleem: we hadden eind juni 653 miljoen euro aan liquide middelen beschikbaar.

Het aandeel Nyrstar heeft sinds 2015 heel wat van zijn pluimen verloren en presteerde ook recent niet goed. Is het tij nu gekeerd?