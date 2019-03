Nyrstar waarschuwt aandeelhouders voor forse verwatering

De huidige aandeelhouders van Nyrstar zullen bij de onvermijdelijke herschikking van de torenhoge schulden van de groep in belangrijke mate uitgewist worden. Dat was al langer duidelijk voor wie de hoge schulden van de groep afzette tegen de minieme cashflow , maar wordt nu voor het eerst expliciet door de zinkspecialist zelf bevestigd .

Nyrstar zegt dat er 'constructieve discussies' lopen over de schuldherschikking met de 'financiële stakeholders'. De uitkomst is nog onzeker, maar de groep waarschuwt nu al voor 'heel aanzienlijke verwatering' van de aandeelhouders. Lees: er zullen flink wat schulden omgezet worden in aandelen, en gelet op de huidige gedecimeerde beurskoers zullen de huidige aandeelhouders daardoor in grote mate weggevaagd worden.