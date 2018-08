Nyrstar ziet tweede jaarhelft vol vertrouwen tegemoet

Zinkgroep Nyrstar heeft in de eerste zes maanden van het jaar meer winst geboekt dan verwacht en zegt op schema te zitten om tegen eind dit jaar vrije kasstroom te genereren.

Nyrstar realiseerde in het eerste halfjaar een onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) van 120 miljoen euro. Dat is 8 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2017 en meer dan verwacht: analisten rekenden gemiddeld op 116 miljoen euro.

De hogere winst is te danken aan de zinkprijs, die 21 procent hoger lag dan een jaar eerder, en aan een toename met 30 procent van de mijnbouwproductie. Remmende factoren waren dan weer de lagere verwerkingslonen, een (verwachte) lagere productie in Port Pirie als gevolg van het onderhoud van een hoogoven en een zwakkere Amerikaanse dollar.

In het eerste halfjaar boekte Nyrstar een positieve Funds From Operations (FFO) van 18 miljoen euro. Een jaar eerder stond er hier nog een verlies van 111 miljoen in de resultatentabel. FFO is een maatstaf die het management gebruikt om de prestatie van het bedrijf te meten en stemt overeen met de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) min veranderingen in werkkapitaal, investeringen en overige kasstromen.

Schuldenlast verminderd

Het aandeel Nyrstar kreeg begin deze week nog een stevige klap door zorgen over de zware schuldenlast van het bedrijf, maar op dat front lijkt er beterschap te zijn. De nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, bedroeg eind juni 1,198 miljard euro. Dat is 153 miljoen minder dan eind maart en te danken aan de uitstroom van werkkapitaal in het eerste kwartaal die volledig werd omgekeerd. Als ook rekening wordt gehouden met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, bedroeg de totale nettoschuld 1,487 miljard euro. Dat is 105 miljoen euro minder dan op 31 maart.

Om zijn inkomsten veilig te stellen heeft Nyrstar tijdens het tweede kwartaal zich verder ingedekt tegen de zinkprijs en wisselkoersschommelingen.

Obligatie

In het persbericht zegt topman Hilmar Rode dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Nyrstar voor het volledige jaar ‘free cash flow-positief’ zal zijn. De herontwikkeling van Port Pirie zit nog steeds voor op schema en de fabriek zou in de tweede jaarhelft moeten bijdragen tot de winst. Dat geldt ook voor de mijn van Myra Falls, die in het derde kwartaal weer zal starten met de productie van zink.