'Olieaandelen nog steeds aantrekkelijk'

Ondanks de forse daling van de olieprijs blijven olieaandelen als Total en BP aantrekkelijk, zegt KBC-analist David Duchi.

De olieprijs is in minder dan twee maanden met zowat 30 procent gezakt. De prijs van de Brentolie, de referentie in Europa, zakte dinsdagavond even onder 62 dollar per vat en bereikte daarmee het laagste peil van dit jaar. Brent schommelt woensdag tussen 63 en 64 dollar, tegenover een piek van bijna 87 dollar op 3 oktober.

Er zijn volgens Duchi twee redenen waarom de olieprijs in korte tijd zo sterk is gedaald. 'In de eerste plaats vreest de markt dat de vraag naar olie trager zal groeien dan verwacht, omdat de groeiprognoses voor de wereldeconomie zijn verlaagd. Bovendien is de vrees voor overaanbod in 2019 toegenomen.'

Saoedi-Arabië pompt meer op dan verwacht. Duchi verwijst naar de druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Het koninkrijk zegt dat de vraag is toegenomen omdat sommige landen minder aanbod uit Iran verwachten. De VS hebben begin november sancties tegen Iran gelanceerd. De Iraanse olie-export viel minder terug dan verwacht omdat de VS acht landen toestemming gaven om olie uit Iran te blijven kopen.

OPEC-vergadering

De oliemarkt is volgens de KBC-analist ongeveer in evenwicht. 'Een kleine verandering van de vraag of het aanbod leidt tot een tekort of een overschot.' Het oliekartel OPEC vreest een overaanbod omdat in de tweede helft van 2019 drie nieuwe pijpleidingen in Texas in gebruik worden genomen. Die pijpleidingen creëren ruimte om het aanbod van schalieolie uit de VS te verhogen.

'Op korte termijn hangt alles af van de OPEC-vergadering van 6 december', beklemtoont Duchi. De OPEC-landen en hun bondgenoten beslissen over twee weken hoeveel ze in 2019 zullen produceren. 'Een beperking is nodig om overaanbod te voorkomen. Bij een aanzienlijke beperking van de productie kan de olieprijs boven 70 dollar stijgen. Als de vraag stevig blijft groeien, zal de olieprijs in 2019 wellicht stijgen naar 70 à 75 dollar.'

Duchi zegt dat aandelen van oliereuzen als Total, BP en Shell in deze context aantrekkelijk blijven. 'De inkomsten stijgen en de kosten zijn onder controle. Er is ruimte voor hogere dividenden. Alleen als de prijs van Brent onder 50 dollar zakt, is er een probleem.'