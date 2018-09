Olieboorgroep Transocean koopt concurrent Ocean Rig

Transocean, met hoofdzetel in Zwitserland, is 's werelds grootste speler voor offshore olieboorplatformen. Die positie verwierf het door een hele waslijst fusies en overnames. De ramp met het platform Deepwater Horizon in 2010 in de Golf van Mexico, die een enorme milieuvervuiling veroorzaakte, zette nauwelijks een rem op de expansie. Transocean vernauwde de focus wel en legt zich nu vooral toe op diepwaterboringen.

Met de overname van de Cypriotische concurrent Ocean Rig versterkt Transocean zich nu verder in het segment van de diepwaterboringen en boringen in moeilijke omstandigheden. Transocean betaalt 2,7 miljard dollar in aandelen en contanten en neemt ook 397 miljoen aan schulden van Ocean Rig over. Door de aandelencomponent van de deal zullen de aandeelhouders van Transocean na de overname 79 procent van het fusiebedrijf bezitten.



De gecombineerde vloot zal na de transactie bestaan uit 57 drijvende eenheden. Dertien daarvan zijn boorschepen en halfafzinkbare platformen voor ultradiep boren, afkomstig van Ocean Rig.



De overname komt op het moment dat de prijs voor een vat olie zich hersteld heeft tot zowat 80 dollar. In januaari 2016 bereikte de olieprijs een dieptepunt toen een vat olie voor een bedrag van rond de 35 dollar van eigenaar wisselde. Volgens Transocean biedt de overname het bedrijf de kans om te kapitaliseren op wat het ziet als een 'aanstaand herstel van de markt voor ultradiep boren'. Door de prijsstijging voor olie is het makkelijker de hoge investeringen daarvoor terug te verdienen.