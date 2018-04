Olieprijs flirt na drie jaar weer met 75 dollar

Lagere voorraden en de Irankwestie duwen de olieprijs opnieuw hoger. Wat zijn de gevolgen, en zal de prijs blijven stijgen?

De prijs van Brent-olie, de referentie voor Europa, steeg donderdag even naar 74,7 dollar per vat. Het is van november 2014 geleden dat olie nog zo duur was.

Waarom stijgt de olieprijs?

De prijsstijging van de jongste dagen is het gevolg van twee factoren. De Amerikaanse olievoorraden zijn vorige week onverwacht gedaald. Bovendien meldde het persbureau Reuters dat Saoedi-Arabië graag de olieprijs zou zien stijgen naar 80 dollar per vat of zelfs 100 dollar.

De olievoorraden dalen al verscheidene maanden omdat het oliekartel OPEC, Rusland en hun bondgenoten de productie beperken. Die landen beslisten eind 2016 de productie te verlagen vanaf januari 2017 om de toen lage olieprijs op te krikken. De doelstelling om de voorraden in de ontwikkelde landen te verminderen naar het gemiddelde niveau van de jongste vijf jaar is bijna bereikt, zeggen OPEC-bronnen.

‘De OPEC-landen hebben de productie meer verlaagd dan ze hadden afgesproken’, siganleert David Duchi, olie-analist van KBC. Hij verwijst naar Venezuela, dat als gevolg van politieke en sociale onrust minder produceert dan verwacht.

Duchi voegt eraan toe dat de geopolitieke risicopremie is gestegen. ‘De Amerikaanse president Donald Trump moet tegen 12 mei beslissen of de VS de opschorting van de sancties tegen Iran verlengen. De verwachting is dat de VS een deel van de sancties herinvoeren. Als dat gebeurt kan de Iraanse olie-export met 300.000 tot 500.000 vaten per dag dalen. Dan ontstaat een tekort op de oliemarkt.’

Wat zijn de gevolgen voor de prijzen aan de pomp?

De schaliejongens leggen een plafond boven de olieprijs. léon cornelissen hoofdeconoom robeco

De maximumprijs van benzine steeg sinds begin dit jaar met 4 procent naar 1,463 euro per liter, het hoogste peil sinds februari 2017. Diesel werd 4 procent duurder tot 1,453 euro en was sinds juli 2014 nooit duurder. De prijs van huisbrandolie klom met 6 procent naar 0,6601 euro per liter, het hoogste peil sinds juni 2015. Huisbrandolie is gevoeliger voor prijsschommelingen van aardolie omdat de prijs aan de pomp minder belastingen omvat.

Blijft de olieprijs stijgen?

‘Een terugval zou gezond zijn’, zegt Hans van Cleef, energie-econoom van ABN AMRO. ‘Het aantal speculatieve posities dat gokt op een prijsstijging is enorm hoog. Dat maakt me nerveus. Maar ik zie niet meteen een reden die een correctie van de olieprijs kan inluiden.’ Van Cleef ziet de olieprijs in het tweede en derde kwarrtaal terugvallen naar 70 dollar per vat om tegen eind dit jaar weer te stijgen naar 75 dollar. Hij verwacht dat de OPEC en Rusland in juni beslissen de productiebeperking te verlengen. Die beperking loopt nu tot eind 2018.

‘Op korte termijn is alles mogelijk’, zegt Léon Cornelissen, hoofdeconoom van vermogensbeheerder Robeco. ‘Maar de schaliejongens leggen een plafond boven de oliemarkt.’ Hij verwijst naar de groeiende productie van Amerikaanse schalie-olie, die een deel van de productieverlaging van de OPEC en Rusland compenseert. ‘Een prijs van 75 dollar is stevig. Ik zie op middellange termijn niet veel opwaarts potentieel. De hogere olieprijs vormt niet meteen een bedreiging voor de economische groei.’