'Oliereus Aramco schroeft beursambities terug'

Saoedi-Arabië schroeft de ambities terug voor de monsterbeursgang van de oliereus Aramco. Die zal volgend jaar normaal gezien enkel in eigen land een notering krijgen. Dat levert meer tijd op om te beslissen of Aramco ook naar een buitenlandse beurs trekt, meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

De beursgang wordt mogelijk een van de grootste aller tijden, zo niet de grootste. Dat is ook niet verwonderlijk: het olie- en gasconcern Aramco is een van de belangrijkste spelers ter wereld in zijn sector. De waarde van de onderneming wordt geraamd op ongeveer 2.000 miljard dollar (1.628 miljard euro).

Mogelijk wordt 5 procent van Aramco naar de beurs gebracht, wat dus goed is voor een operatie van 100 miljard dollar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beurzen als die van New York en Londen er alles aan doen om Aramco bij hen te doen noteren. Onlangs nog was de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in Londen, waar hij onder meer ontvangen werd door de Queen. De beursgang van Aramco was tijdens het bezoek een van de gespreksonderwerpen.

Maar mogelijk zijn de buitenlandse beurzen eraan voor de moeite. The Wall Street Journal meldt op gezag van regeringsbronnen in Saoedi-Arabië en andere personen met kennis van zaken dat het land voorlopig afziet van een notering over de grens. Daar zijn twee redenen voor: de vrees voor juridische risico's en de verkleining van de noodzaak voor een grotere operatie door de gestegen olieprijs.

De kroonprins, die de dagelijkse leiding over het koninkrijk in handen heeft, lanceerde de beursplannen begin 2016, toen de olieprijs beneden 30 dollar per vat gevallen was. Intussen noteert het zwarte goud weer rond 65 dollar per vat. Dat geeft Saoedi-Arabië meer financiële ademruimte.

Transformatie

Toch wil het land doorzetten met de notering omdat die een van de hoekstenen is van de economische transformatie van Mohammed bin-Salman. Die transformatie, met de naam Vision 2030, moet het land minder afhankelijk te maken van olie door de economie te diversifiëren. Het geld van Aramco moet die metamorfose bekostigen.