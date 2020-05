Olieschok duwt ExxonMobil in historisch verlies

Voor het eerst in 32 jaar moet ExxonMobil een kwartaalverlies opbiechten. Het op een na grootste oliebedrijf ter wereld bevindt zich in het epicentrum van de oliecrash.

ExxonMobil sloot het eerste kwartaal van 2020 af met een verlies van 610 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 1988 dat de olie- en gasreus een rood cijfer schrijft. Als tweede grootste oliebedrijf in de wereld, na het Saoedische staatsolieconern Aramco, bevindt ExxonMobil zich in het centrum van de huidige oliestorm. Door het coronavirus is de vraag naar olie gekelderd in een markt waar overaanbod heerst en een nijpend gebrek aan opslagcapaciteit de prijs voor ruwe olie deed kelderen.