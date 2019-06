Onttroonde CEO scheurt broek aan Nyrstar

Hilmar Rode, die moet vertrekken als CEO van het zinkbedrijf Nyrstar, kocht tijdens zijn bewind massaal aandelen van het bedrijf. Zijn belegging kijkt tegen een waardeverlies van 4 miljoen euro aan.

Toen grondstoffeningenieur Hilmar Rode (51), een Duitse globetrotter met Zuid-Afrikaanse roots, eind 2016 aan boord kwam als de nieuwe CEO van het zinkbedrijf Nyrstar, leidde dat bij beleggers tot hoopvolle reacties. Rode verdiende zijn sporen bij de mijngiganten BHP Billiton en Anglo American en de zinktrader Glencore, en wist alles van zinksmelters en basismetalen. Hij herstructureerde de Chileense kopermijn Minera Escondida, de grootste ter wereld.

De ervaren Harvard-alumnus leek de geknipte man om de kosten van Nyrstars zinksmelters, waaronder die in Balen, te drukken én het Australische toekomstproject van het bedrijf te leiden. Nyrstar bouwt in het Australische Port Pirie een oude loodsmelter om tot een groot recyclagebedrijf voor allerlei metalen.

'Denken als eigenaar'

Rode geloofde rotsvast in een rooskleurige toekomst voor de zinkgroep en zette dat kracht bij met zijn persoonlijke beleggingen. Hij kocht via vier transacties in maart en mei 2017 voor 1,7 miljoen euro aan Nyrstar-aandelen. Hij betaalde tussen 4,84 en 6,49 euro per aandeel, koersen waar Nyrstar-beleggers nu alleen van kunnen dromen. Het aandeel noteert tegen amper 0,19 euro .

'Voor het managen van een bedrijf moet je denken en handelen als een eigenaar', vertelde hij over zijn eerste beleggingen in een interview met De Tijd. 'Ik ben optimistisch. Ik denk dat Nyrstar over time een goede investering is. Niemand verplichtte me aandelen te kopen. Ik kocht ze met eigen centen.'

'Je moet dat tijd geven. Nyrstar zit in een transformatieperiode. Eerst moeten we het bedrijf stabiel maken en de uitdagingen aanpakken. Pas daarna kunnen we opnieuw denken aan groei.'

Machtsgreep

De minzame topman, die de aan de kant geschoven Bill Scotting verving, wist vooraf wellicht dat hij een aartsmoeilijke opdracht had. Rode was bij zijn aanstelling de vierde CEO in amper twee jaar tijd en is de vijfde sinds Nyrstars beursgang in 2007.

Maar ook hij zal het maar ongeveer tweeënhalf jaar uitzingen, want Rode heeft van hoofdaandeelhouder Trafigura te horen gekregen dat hij meteen mag beschikken als de juridische herstructurering van Nyrstar in juli of augustus achter de rug is, en dat ondanks een lopend mandaat tot 2021.

De grondstoffenreus Trafigura greep begin dit jaar de operationele macht en maakte van voorzitter Martyn Konig een 'uitvoerende' voorzitter bij Nyrstar. 'Hij wordt geen schoonmoeder van de CEO', klonk het toen nog. Het was Konig die op de aandeelhoudersvergadering van dinsdag aankondigde dat Rode vertrekt.

4 miljoen euro

Tot in augustus 2018 kocht Rode nog stelselmatig aandelen bij. Hij zit sindsdien op ongeveer 750.000 Nyrstar-aandelen en telde daar ruim 4,2 miljoen euro voor neer. Ter vergelijking: zijn verloning als CEO kwam vorig jaar uit op 1,5 miljoen euro, met een basisloon van 893.000 euro.