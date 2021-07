Oorlogskas kalkreus Lhoist nadert 2 miljard euro

Het Waalse concern Lhoist heeft het coronajaar 2020 afgesloten met fors meer winst dan in 2019. Daardoor groeien de reserves verder aan.

België telt niet zoveel miljardenbedrijven. Maar opvallend voor een klein land met amper bodemrijkdommen zijn er meerdere in de grondstoffensector, zoals Sibelco, Lhoist en Carmeuse. De rivalen Lhoist en Carmeuse horen tot de grootste spelers ter wereld voor kalk. Net zoals Sibelco zijn ze nog grotendeels in handen van de oprichtersfamilies.

Lhoist, eigendom van de familie Lhoist-Berghmans, legt zich behalve op kalk ook toe op dolomietkalk en een aantal andere mineralen zoals klei. Ze worden gebruikt in tal van dagdagelijkse producten, van papier over glas en kraantjeswater tot tandpasta. Het concern telt ongeveer 100 vestigingen in meer dan 25 landen en heeft zo’n 6.700 werknemers in dienst.

Staal

Vorig jaar was Lhoist goed voor een geconsolideerde omzet van 2,2 miljard euro. Dat is een daling van bijna 8 procent tegenover 2019. De reden is niet ver te zoeken: de coronapandemie. Die had in Europa en de VS een impact op de staalsector, de belangrijkste klant van Lhoist met ongeveer 30 procent van de inkomsten. Ook de vraag naar rookgasbehandeling met kalk, de tweede belangrijkste afzetmarkt, liep terug.

151 miljoen Nettowinst Lhoist Ondanks corona boekte de kalkreus Lhoist vorig jaar een nettogroepswinst van 151 miljoen euro.

Lhoist sleutelde echter aan de uitgaven en kon die met een daling van ruim 10 procent sterker doen teruglopen dan de omzet. Daar zijn meerdere redenen voor, zoals lagere afschrijvingen en waardeverminderingen, en het terugnemen van provisies. Maar vooral de toename van de voorraden had een gunstig effect op de cijfers.

Per saldo rest een bedrijfswinst van 210 miljoen euro tegen 181 miljoen in 2019 (+16%). Door een aantal andere gunstige elementen, zoals het activeren van belastingvoordelen, loopt het verschil voor de nettogroepswinst nog hoger op. Die steeg ruim een kwart tot 151 miljoen euro.

Geen dividend

Toch keren de familiale aandeelhouders zich, net zoals over 2019, geen dividend uit. Over 2018 was er wel een superdividend van 165 miljoen euro, meer dan de nettowinst. Het overschot van vorig jaar wordt opnieuw opgepot, waardoor de financiële reserves oplopen tot iets meer dan 1,8 miljard euro. Dat is bijna een verviervoudiging in 20 jaar tijd.