'Palmolie heeft betere maanden voor de boeg'

Hogere invoerrechten in India en de onzekerheid rond de Amerikaans-Chinese handelsoorlog hebben de palmolieprijs naar een dieptepunt gejaagd. Wat brengen de komende maanden? Volgens CEO François Van Hoydonck van Sipef is de bodem bereikt.

De prijs van palmolie, de meest gebruikte keukenolie ter wereld, staat bijzonder laag. Voor een ton van het rode goedje wordt op Bursa Malaysia amper 550 dollar neergeteld. Het is van eind 2015, begin 2016 geleden dat palmolie zo goedkoop was. De daling is aan twee stoorzenders te wijten: India en de VS.

India verhoogde dit jaar de invoertarieven met 100 dollar per ton, wat een onmiddellijk effect had op de ingevoerde volumes. Taksen op andere spijsoliën werden tijdelijk ongemoeid gelaten, zodat Indiërs daar deels op overschakelden. India is samen met China de grootste invoerder van palmolie.

Ook Donald Trump is verantwoordelijk. De handelsoorlog die de Amerikaanse president met China ontketende, leidt tot onzekerheid. De verhoogde invoertarieven op Chinese producten ontlokten een tegenreactie, waarbij de Volksrepubliek onder meer de invoer van Amerikaanse soja viseerde. Met het oog op een hogere importheffing werden nog snel grote hoeveelheden soja naar China verscheept, zodat daar een overschot aan soja ontstond. Op de wereldmarkt kwam de sojaprijs onder druk. De palmolieprijs volgde.

Dat alles speelde zich af in een positief evoluerende productiemarkt. Maleisië en Indonesië, de twee grootste palmolielanden, kennen goede oogsten. De Duitse consultant Oil World verwacht ook voor 2019 in beide landen een toename.

François Van Hoydonck, de CEO van de Belgische plantageholding Sipef, ziet de palmolieprijs de komende maanden geleidelijk herstellen. Ook de markt gaat daarvan uit, getuige de futureprijzen in Rotterdam: 580 dollar voor een levering in oktober-november, 610 dollar voor januari. Twee elementen moeten helpen: de olieprijs en - opnieuw, maar in tegenovergestelde richting - de Amerikaans-Chinese handelsoorlog.

Tegen zo’n 77 dollar staat de olieprijs op een vrij hoog peil, zeker in vergelijking met palmolie. ‘Daardoor is de productie van biodiesel opnieuw lucratief geworden en dat kan de vraag naar palmolie ondersteunen’, zegt de Sipef-topman. Voorlopig komt de steun alleen uit Indonesië, waar de overheid heeft besloten 20 procent biodiesel door alle diesel te mengen. Dus niet alleen door de diesel die de overheid gebruikt, maar voor al het transport in Indonesië. Maar de implementering laat op zich wachten door logistieke problemen. Ook Maleisië denkt volgens Van Hoydonck aan bijmengen, terwijl in Europa de houding tegenover biodiesel veel positiever is geworden. Het verbod daarop, dat mogelijk in 2020 zou worden ingevoerd, is uitgesteld tot 2030. Tegen dan is een geleidelijke afbouw van de biodieselproductie gepland.

Een ander duwtje in de rug kan palmolie van de handelsoorlog krijgen. Als China effectief de importtarieven op Amerikaanse soja optrekt, zal het land meer soja invoeren uit Zuid-Amerika en ook meer palmolie gebruiken. Die sterkere vraag kan de prijs stuwen.

Zo ver zijn we nog niet. Geduld oefenen is de boodschap. ‘De palmolieprijs zit duidelijk op een dieptepunt. Hij kan alleen maar hoger. De vraag is wanneer. Een aantal positieve elementen zit nog niet volop in de markt’, merkt Van Hoydonck op.

Op lange termijn gaan specialisten uit van fors duurdere palmolie. Uit studies van Rabobank, JPMorgan en Credit Suisse blijkt dat er nog één à twee jaar te veel palmolie op de markt zal zijn. Daarna breekt een periode van structureel tekort aan. De vraag naar palmolie zal verder met 3 à 4 procent per jaar blijven groeien, terwijl er te weinig kan worden bijgeplant - onder druk van ngo’s en milieugroeperingen - en het areaal veroudert. De kleine boeren in Indonesië hebben door hun beperkte budgetten onvoldoende herplant en het duurt een vijftal jaar voordat een oliepalm volop vruchten draagt.