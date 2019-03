Palmolieproducent Sipef tackelt opgestapte aandeelhouder

François Van Hoydonck, de CEO van de palmolieproducent Sipef, is in een open brief misnoegd over het onaangekondigde vertrek van de aandeelhouder Norges Bank Investment Management.

'Geachte heren, we stellen met grote bezorgdheid vast dat Norges Bank Investment Management (NBIM) vorig jaar het aandeelhouderschap van Sipef heeft verlaten.' Zo start de opmerkelijke open brief van François Van Hoydonck, de CEO van de Schotense plantageholding, aan het Noorse staatsfonds. Hij staat sinds woensdag op de bedrijfswebsite. 'Wij betreuren die beslissing ten zeerste', gaat Van Hoydonck verder, 'en het gebrek aan consultatie dat eraan vooraf ging.'

Het zit Van Hoydonck hoog dat de Noren zich vorig jaar als een 'zeer betekenisvolle' aandeelhouder terugtrokken uit Sipef omdat het palmolie produceert. Palmolie is een veelzijdig product met een hoge opbrengst, dat in voeding (zoals chocoladepasta), cosmetica en biodiesel wordt verwerkt. De productie is omstreden, omdat de teelt gepaard zou gaan met ontbossing. Sipef benadrukt steevast dat het uitsluitend duurzame palmolie teelt op bestaande plantages.

Zonder ontbossing

'Het 'verantwoordelijke investeringsrapport' 2018 van NBIM stelt dat 'wanneer we desinvesteringen in bedrijven overwegen, we focussen op die bedrijven die palmolieplantages runnen in Maleisië en Indonesië, en waarvan de productie van palmolie een significant onderdeel van hun business is'', citeert Van Hoydonck een document van de voormalige aandeelhouder. Hij stipt ook aan dat het fonds kijkt of bedrijven gecertificeerd zijn door de Ronde Tafel over Duurzame Palmolie (RSPO).'

Van Hoydonck zegt er meteen bij dat Sipef RSPO-certificaten heeft voor zijn activiteiten in Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië. 'We hebben sinds 2014 onze 'Responsible Plantation Policy' een update gegeven, als een teken van ons engagement op lange termijn voor duurzame landbouw, zonder ontbossing.'

We hebben de indruk dat het Noorse staatsfonds alle producenten van palmolie de rug heeft toegekeerd, ongeacht hun engagement en prestaties. François Van Hoydonck CEO Sipef

Sipef is ook actief in rubber, thee en bananen, maar palmolie is met 95 procent van de brutowinst veruit de belangrijkste tropische teelt. 2018 was een recordjaar voor de plantageholding, die voor bijna 43 procent in handen is van de holding Ackermans & van Haaren en de adellijke familie Bracht. Het productievolume groeide met 6,3 procent en rondde voor het eerst de kaap van 350.000 ton.

'Palmolie is nodig om de wereldbevolking te voeden en is de onvermijdelijke plantaardige olie van de toekomst,' schrijft Van Hoydonck. 'Er is een brede consensus dat de alternatieven niet realistisch zijn en dat het de prioriteit moet zijn de productiepraktijken te verbeteren.'

Steun aandeelhouders

Van Hoydonck wijst erop dat het engagement van Sipef 'verder gaat dan palmolie en dat wij ervoor kozen om onze operaties in thee, rubber en bananen te certificeren onder het keurmerk Rainforest Alliance. Al onze plantages in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Ivoorkust hebben dat certificaat. Onze aandeelhouders steunden ons volledig, hoewel het beperkingen en kosten oplegde aan ons bedrijf.'

Van Hoydonck geeft NBIM vervolgens een veeg uit de pan. 'We hebben de indruk dat NBIM alle producenten van palmolie de rug heeft toegekeerd, ongeacht hun engagement en prestaties. (...) Het zendt een zeer negatieve boodschap naar de volledige sector, die vitaal is voor de economie van Indonesië, Maleisië, Papoea-Nieuw-Guinea en het Afrikaanse continent.'