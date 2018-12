'Pensioenfondsen zetten steeds meer in op duurzaamheid'

Waarom hechten pensioenfondsen zoveel belang aan de verloning van het topmanagement?

Philip Neyt: 'Pensioenfondsen zijn traditioneel langetermijnbeleggers. Zij beschouwen het als een risico om te investeren in bedrijven die geen of onvoldoende aandacht te hebben voor ESG-principes (milieu, sociaal en deugdelijk bestuur). Daarom willen ze voldoende garanties dat bedrijven er alles aan doen om hoog te scoren op het vlak van duurzaamheid. In dit geval wil ABP ook, als een van de grootste pensioenfondsen in Europa, een voortrekkersrol spelen in het afdwingen van engagement bij bedrijven. De trend komt overgewaaid uit de Verenigde Staten waar grote pensioenfondsen wel vaker invloed proberen uitoefenen op het stemgedrag tijdens een algemene vergadering.'

Ziet u deze trend zich ook ontwikkelen in België?

Neyt: 'Neen, niet meteen. Een cruciale voorwaarde om dat als pensioenfonds klaar te spelen is dat het fonds over voldoende schaal beschikt. Pensioenfondsen kunnen zich wel verenigen, maar in België zijn de pensioenfondsen vooralsnog te klein om zo'n impact te hebben. Bovendien beleggen pensioenfondsen in België vaak op een indirecte manier – via fondsen – in bedrijven, waardoor ze ook niet rechtstreeks vertegenwoordigd zijn op de algemene vergaderingen van bedrijven.'