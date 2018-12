Plantagegroep Sipef wint Family Business Award

Sipef, de beursgenoteerde plantagegroep met de familiale investeringsgroep Ackermans & van Haaren en de Schotense familie Bracht als referentie-aandeelhouders, is de winnaar van de Family Business Award.

Sipef won het van de Luikse bouwgroep Eloy. Het was de vijfde keer dat consultant EY de award uitreikt in samenwerking met FBN Belgium, Guberna, BNP Paribas Fortis en De Tijd.

De groep is in handen van Ackermans & van Haaren en de familie Bracht. Luc Bertrand is voorzitter van de raad van bestuur, Priscilla Bracht volgde in 2013 haar vader op als bestuurder. In 2016 droeg vader Theo Bracht zijn aandelen over aan zijn drie dochters.

Indonesië

Sipef is op de Brusselse beurs 511 miljoen euro waard en telt 22.000 werknemers, vooral op de plantages in Indonesië. De omzet bedroeg vorig jaar 321 miljoen euro, de brutobedrijfswinst 125 miljoen euro.

'Heel opvallend is de visie op duurzame tropische landbouw die door de families heel sterk wordt ondersteund en die volledig geïntegreerd is in de operaties van het bedrijf en die uitgedrukt is in langetermijnengagementen.' luc de bruyckere Juryvoorzitter Family Business Award

François Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder van Sipef, kreeg de Award overhandigd van juryvoorzitter Luc De Bruyckere. 'Sipef is een mooi voorbeeld van hoe het familiale aandeelhouderschap geprofessionaliseerd is, met inbreng van een tweede sterke familiale aandeelhouder die een belangrijke rol speelt in de financiering van de groei van de onderneming', licht De Bruyckere de keuze van de jury toe.

Onder vuur