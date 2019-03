Port Pirie wacht toekomst Nyrstar angstvallig af

De klokt tikt voor Nyrstar. De schuldenberg is onhoudbaar. Voor eind april moet er een structurele oplossing komen. In het Australische Port Pirie, waar het kroonjuweel van de groep ligt, houdt men zijn hart vast.

Voor de Belgische zinksmelter Nyrstar worden het bange maanden. Zijn belangrijkste hoofdaandeelhouder, de grondstoffenhandelaar Trafigura, redde het bedrijf een tijdje geleden uit de brand met een flinke kredietlijn, maar die is onvoldoende. De schulden liepen ondertussen op tot 2 miljard euro en de zinkgroep onderhandelt samen met Trafigura, de obligatiehouders en de bankiers over een grote schuldherschikking.

In Australië zijn ze er niet gerust op. De inwoners van Port Pirie, het stadje in het zanderige zuiden waar het kroonjuweel van de zinkgroep staat, wachten ongerust af. ‘De sfeer is somber,’ zegt burgemeester Leon Stephens. ‘We hebben er genoeg van.’

Volgens sommigen hier in Pirie is het niet een kwestie van òf Nyrstar onderuit gaat, maar wannèèr. Michael Hopgood vakbondsman van de Australian Workers Union

Hoewel Nyrstar sinds eind vorig jaar overlegt met de Zuid-Australische regering, is er amper contact tussen de lokale bedrijfstop en het bestuur van Port Pirie. ‘Ik heb alleen nog maar gesproken met de woordvoerder, die het standaardverhaal vertelde. Het enige wat we kunnen doen is afwachten en hopen dat de situatie wordt opgelost,’ zegt Stephens.

Bang

Ook Michael Hopgood, vakbondsman bij de Australian Workers Union (AWU), ziet de toekomst met een bang hart tegemoet. ‘Volgens sommigen hier in de stad is de vraag niet of Nyrstar onderuitgaat, maar wanneer,’ zegt hij.

Het is niet de eerste keer dat de gemeenschap in Port Pirie, die bijna volledig afhankelijk is van de fabriek, onzeker is over de toekomst. Het gebouw veranderde de afgelopen 130 jaar meerdere keren van eigenaar. ‘Twintig jaar geleden, toen Pasminco de scepter zwaaide, wisten we niet of de hekken open zouden zijn als we ’s ochtends aankwamen,’ zegt Hopgood.

Pasminco ging ten onder in 2001 na een zware daling van de zinkprijzen. Nyrstar probeert aan dat lot te ontkomen, en bouwt daarom de oude loodsmelter om tot een recyclagesite. Daardoor waren de oude en de nieuwe fabriek een tijd lang tegelijk operationeel. Nyrstar legde eind vorig jaar de oude fabriek een aantal weken stil om de looduitstoot te beperken, maar mocht maar op een haar na zijn vergunning van de milieudienst EPA behouden. ‘Het scheelde letterlijk 0,01 microgram lood in de lucht,’ zegt Hopgood.

Ontslagen

Door de automatisering in de nieuwe smelter zullen meer dan honderd werknemers hun baan kwijtraken. Hopgood maakt zich zorgen dat er werknemers op straat gezet worden voor de nieuwe fabriek goed en wel draait. ‘Dat gebeurde eerder al. Ze ontslaan mensen zo snel ze kunnen en realiseren zich dan dat ze hen eigenlijk nog nodig hebben. Dan mogen wij het weer oplossen.’

De onzekerheid drukt zwaar op de gemeenschap. De vakbond stuurde een lange lijst met vragen naar de bedrijfstop, maar kreeg nog geen antwoord. ‘We willen er zeker van zijn dat de rechten van onze leden beschermd zijn,’ zegt Hopgood.

De loodvervuiling is niet alleen een probleem in de lucht. Door de jaren heen trok er ook restafval van de smelter in de grond van het stadje. De milieudienst plantte zonnebloemen aan de hoofdweg om het lood langzaam uit de grond te filteren. In een poging om Port Pirie anders op de kaart te zetten, opperde burgemeester Stephens om hennep te kweken. ‘Hennep heeft als eigenschap dat het zwaar vervuilde grond schoonmaakt en we kunnen er producten zoals kleding en plastics van maken. Waarom zouden we het niet proberen? We moeten andere sectoren vinden waar de stad in kan investeren zodat we niet afhankelijk zijn van één industrie.’

Hoopvol

Rob Lucas, de Zuid-Australische minister van Financiën, is voorzichtig hoopvol over de toekomst van Nyrstar in de deelstaat. ‘Volgens mijn ambtenaren verlopen de onderhandelingen voorspoedig,’ zegt hij. De Zuid-Australische belastingbetalers staan garant voor een lening van 291 Australische dollar (185 miljoen euro). Tegen het einde van het eerste kwartaal moet er een overeenkomst zijn tussen het bedrijf en de regering over hoe dat belastinggeld veiliggesteld kan worden.

Lucas geeft toe dat de internationale druk op Nyrstar de situatie in Port Pirie ingewikkelder maakt voor het zinkbedrijf. Hij wil niet speculeren over hoe het verder moet als Nyrstar ten onder zou gaan. ‘Ik doe geen voorspellingen. Als regering hebben we twee doelstellingen. We willen dat Nyrstar in Port Pirie een succes is, want dat is belangrijk voor de werknemers, hun families en de Zuid-Australische overheid, maar we willen ook die 291 miljoen dollar van de Zuid-Australische belastingbetalers verzekeren. Of ik zeker ben dat het goedkomt? Nee, dat is te sterk uitgedrukt. Ik ben hoopvol.’

Die hoop wordt niet gedeeld in het stadje 230 kilometer verder. ‘We willen dat onze gemeenschap solide is en zelfvertrouwen heeft. Helaas is dat momenteel allesbehalve het geval,’ verzucht Stephens. Volgens Hopgood zijn de werknemers van Nyrstar gelaten over de situatie. ‘Velen denken dat dit het einde is voor Nyrstar in Port Pirie, het is alleen maar wachten op het onvermijdelijke.’