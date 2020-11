Prijs voor rodium explodeert

Nadat de prijs voor rodium door de uitbraak van Covid-19 een forse tik had gekregen, is het metaal bezig aan een spectaculair herstel. Een ounce (31,1 gram) kost nu 16.100 dollar, meer dan een verdubbeling over 2020. Zelfs goud, het edelmetaal bij uitstek, verbleekt met een stijging van amper 17 procent naar 1.775 dollar.