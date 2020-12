Prijsfusie van Amerikaanse olie en Noordzee-olie in de maak

Er lopen gesprekken om Amerikaanse olie en Noordzee-olie te bundelen in één prijmandje. Die ingreep zou een grote transformatie betekenen voor de manier waarop de olieprijs bepaald wordt.

Momenteel zijn er twee belangrijke benchmarks of referentiepunten die de olieprijs bepalen. De prijs voor Noordzee-olie wordt bepaald op basis van de Brent-benchmark. Amerikaanse continentale olie ziet zijn prijs gevormd door een eigen referentiepunt (WTI).

Indexbeheerder S&P Global Pratts overweegt om beiden samen te voegen waardoor olie grof gezegd op één hoop wordt gegooid. Het prijsagentschap heeft een overleg geopend en wil tegen 5 februari een voorstel uitwerken. De denkoefening die voorligt is het toevoegen van de Amerikaanse West Texas Intermediate Midland olie (WTI) aan de Dated Brent-benchmark. Gedateerde Brent, die zich baseert op de vraag naar olie uit de Noordzee en helpt om de prijs op futurecontracten te bepalen.

De ingreep weerspiegelt het groeiende internationale belang van Amerikaanse olie. De VS maakte vijf jaar geleden een einde aan de beperkingen op de export van olie die werden ingevoerd ten tijde van de oliecrisis in de jaren '70. Daarnaast drogen de olievoorraden in de Noordzee steeds meer op, waardoor Amerikaanse olie meer Europese afnemers vindt.

Volgens Platts importeerde Europa in 2020 ongeveer 443.000 vaten WTI Midland - per dag. Die stromen komen voort uit een dalende productie van belangrijke Noordzeesoorten. De aanvoer van Brent-, Forties-, Oseberg-, Ekofisk- en Troll-ruwe olie in de regio bedroeg in 2015 samen ongeveer 1,2 miljoen vaten per dag. Sindsdien zijn ze met 21 procent gedaald, volgens berekeningen van Bloomberg.

Een opname in de Europese referentie-index kan de uitvoer van Amerikaanse olie opdrijven en daardoor een beschermlaag inbouwen voor overaanbod. De prijs voor Amerikaanse olie dook in april even onder nul toen de pandemie de vraag naar olie drooglegde en grote opslagtanks in het stoffige prairiestadje Cushing deed vollopen. Noordzee-olie is minder gevoelig voor overcapaciteit omdat de olie makkelijker 'gestockeerd' kan worden in supertankers die op zee ronddobberen, zoals die van de Belgische rederij Euronav.

Tohc kan ook Brent-olie uit de Noordzee wel varen bij een krachtenbundeling. Het zou de benchmark meer 'robuustheid' geven. Het bijna veertig jaar oude Brent-Noordzeeveld loopt immers op zijn laatste benen en is slechts goed voor 0,4 procent van de gemiddelde dagproductie in de wereld. Toch vormt de Brent-future de referentieprijs voor twee derde van de oliehandel in de wereld. 'Een olifant die op een fiets rijdt', omschrijven oliehandelaars de situatie.

De vraag is natuurlijk hoe de prijs voor die eengemaakte 'transatlantische' olie bepaald zou worden. Een vat ruwe Brent-olie kost vandaag 48 euro, een vat Amerikaanse olie 45 euro. Een gewoon gemiddelde daarvan zou in elk geval de Amerikaanse producenten ten goede komen en de Amerikaanse olieprijs opliften naar 46,5 euro per vat.