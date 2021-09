Procedureslag over Nyrstar duurt voort

Een werknemer in de fabriek van Nyrstar in Balen.

Het hof van beroep van Antwerpen heropent de debatten in het conflict van een groep minderheidsaandeelhouders van Nyrstar met de zinkgroep en de grondstoffentrader Trafigura. Daardoor ligt het werk van de experten in het dossier voorlopig nog stil.

Het conflict draait om de overname van de operationele activiteiten van het beursgenoteerde Nyrstar door Trafigura in 2019 en de vraag of die overname correct gebeurde. Het genoteerde Nyrstar bezit nog maar 2 procent van de operationele tak. Een groep minderheidsaandeelhouders, goed voor ruim 14 procent van het kapitaal, voelt zich gedupeerd en voert al twee jaar een strijd tegen de overname en eist een schadevergoeding.

Tot nu gingen de rechtszaken voor een groot stuk over procedurekwesties en niet over de grond van de zaak. Die grond moet worden uitgeklaard door de drie deskundigen die de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in het najaar van 2020 had aangesteld. Maar Nyrstar ging in beroep tegen die beslissing en Trafigura tekende derdenverzet aan.

Aandelenposities

Als gevolg van dat verzet schortte de rechtbank het werk van de deskundigen begin juli op, om zich eind september weer over de kwestie te buigen. Intussen dienden de minderheidsaandeelhouders hun aandelenposities te bewijzen, om aan te tonen dat ze technisch-juridisch het recht hebben om transacties uit het verleden nu nog aan te vallen. Naar eigen zeggen konden ze dat aantonen.

De opschorting had mogelijk een andere wending gekregen voor het hof van beroep van Antwerpen. Dat behandelde intussen ook de kwestie van de aanstelling van de experten en sprak zich donderdag uit, zo raakte vrijdag bekend. Maar het hof neemt nog geen standpunt in omdat het de debatten heropent. De nieuwe debatten worden in februari 2022 gevoerd, zo staat in het arrest.

Mijnen

Het hof komt zo tegemoet aan de vraag van Nyrstar én de minderheidsaandeelhouders. Bij de nieuwe debatten zullen diverse elementen ter sprake komen, onder meer de aandelenposities van de minderheidsaandeelhouders, maar ook de informatie die intussen naar boven is gekomen. Het gaat onder meer om mijnen van Nyrstar die na de doorgevoerde herstructurering in 2020 werden verkocht aan Trafigura, wat de grondstoffentrader intussen formeel bevestigd heeft. De minderheidsaandeelhouders zien in de verkoop, die volgens hen tersluiks gebeurde, een verdere uitkleding van Nyrstar.

Jeroen Raskin (Monard Law), de advocaat van de minderheidsaandeelhouders, toont zich in een reactie tevreden over het arrest van het hof. Hij wijst onder meer op de beslissing van het hof dat de nieuwe stukken die de aandeelhouders voorlegden ‘mogelijk van overwegend belang kunnen zijn’. Voor het al dan niet voortzetten van het deskundigenonderzoek is het nu waarschijnlijk wachten tot de ondernemingsrechtbank van Antwerpen zich later dit jaar uitspreekt over het derdenverzet.