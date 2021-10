Productieknip Nyrstar jaagt zinkprijs richting record

Een arbeider in de zinksmelterij van Nyrstar in Balen.

Productieverlagingen in Balen en andere Europese zinksmelterijen leiden tot een nieuwe rally op zink en andere basismetalen.

Een graadmeter van zes industriële basismetalen heeft een nieuwe recordhoogte op de London Metal Exchange bereikt. Dat ligt in grote mate aan de zinkprijs die met 6,9 procent stijgt naar 3.825 dollar per ton, dicht bij zijn hoogste peil in 14 jaar.

Europese zinksmelterijen zijn de jongste tijd slachtoffers van een wereldwijde energiecrisis die het aanbod beperkt en de kostendruk op fabrikanten opvoert. De zinksmelter Nyrstar kondigde woensdag aan de productie in drie Europese smeltfabrieken (Balen in de Kempen, Budel in Nederland en Aubry in Frankrijk) te halveren omdat het bedrijf kreunt onder de toegenomen productiekosten.

Die beslissing leidde tot een nieuwe spurt van de zinkprijs die ook buiten Europa voelbaar is. In Shanghai stegen de prijzen met 7,1 procent, hun dagelijkse limiet, tot 25.700 yuan (3.900 dollar) per ton. Chinese zinksmelters beperkten hun productie eerder al stevig omdat de stroomtekorten en de steenkoolprijzen zich op een recordhoogte bevinden.

'Als de productie voor een langere periode wordt verminderd, zou dat vermoedelijk een enorme impact hebben op de zinkmarkt, die dan ongetwijfeld ernstig onderbevoorraad raakt', zegt Daniel Briesemman, een analist bij Commerzbank.