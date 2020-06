Raad van bestuur Nyrstar wil stemming over ontbinding uitstellen

De raad van bestuur van de zinkgroep Nyrstar stelt de aandeelhouders voor om op de buitengewone algemene vergadering van 30 juni groen licht te geven voor een uitstel van de stemming over de ontbinding van de vennootschap.

Het uitstel komt er na een verzoek van de beurswaakhond FSMA. Die had Nyrstar gevraagd de vereffening uit te stellen tot er een uitspraak is in een juridisch geding dat de minderheidsaandeelhouders hebben aangespannen tegen de manier waarop meerderheidsaandeelhouder Trafigura activa uit de onderneming heeft gehaald.

'Opdat de rechterlijke beslissing over de aanstelling van een college van deskundigen een nuttig effect kan hebben (...) is de FSMA van mening dat Nyrstar de beslissing tot invereffeningstelling moet uitstellen tot minstens drie maanden nadat over deze kwestie een definitieve rechterlijke beslissing is gevallen', luidde het enkele dagen geleden in een mededeling van de FSMA.

Aanbeveling