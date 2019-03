'Raiffeisen zoekt kopers voor Nyrstar-krediet'

De Belgische beursgenoteerde zinkspecialist Nyrstar zit in zwaar weer. Vooral de torenhoge schuldenlast vormt een bedreiging voor het voortbestaan van de groep. Nyrstar praat met zijn schuldeisers over een schuldherschikking en die kan leiden tot een zware verwatering van de aandeelhouders. Dat is al langer duidelijk, maar vorige week gaf Nyrstar het zelf voor het eerst onomwonden toe .

Bij de schuldeisers was er tot nu toe vooral aandacht voor de obligatiehouders, onder meer omdat ze in het verweer gekomen zijn. Er was minder sprake van de rol van de banken, al is het duidelijk dat ook zij waarschijnlijk mee in bad zullen worden getrokken.