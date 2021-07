Rechter doet Nyrstar in het zand bijten

Nyrstar moet meer informatie vrijgeven in het op vraag van de minderheidsaandeelhouders gevoerde onderzoek naar de machtsgreep van grondstoffenreus Trafigura bij de zinkgroep. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen beslist.

Het beursgenoteerde bedrijf Nyrstar is grotendeels een lege doos. Dat komt omdat de operationele zink- en loodactiviteiten in 2019 belandden bij de Singaporaanse grondstoffentrader Trafigura. Nyrstar was te zwaar met schulden beladen om zelfstandig te blijven voortbestaan.

De machtsgreep van Trafigura is echter een doorn in het oog van een groep van meerdere tientallen kleine aandeelhouders van het genoteerde Nyrstar, samen goed voor ruim 14 procent van het kapitaal. Ze voeren, onder leiding van ondernemer Kris Vansanten, al twee jaar een strijd binnen en buiten de rechtbank tegen het uitkleden van Nyrstar, waarbij Trafigura volgens hen zijn boekje ver te buiten ging en de aandeelhouders zwaar benadeelde.

Na de aanstelling van een groep deskundigen vorig najaar, een overwinning voor de procederende beleggers, was het begin deze maand aan Nyrstar en Trafigura om een slag thuis te halen. De ondernemingsrechtbank wil dat de kleine aandeelhouders openheid van zaken geven over hun participatie, om aan te tonen dat ze het recht hebben om kwesties uit het verleden nu nog aan te kaarten. Bovendien schorste de rechter het deskundigenonderzoek tijdelijk.

Dit weekend raakte dan weer bekend dat de minderheidsaandeelhouders eind juni voor dezelfde rechtbank een nieuwe zege boekten. In het kluwen van rechtszaken rond de ondergang van Nyrstar was er tussen de partijen discussie ontstaan over de informatie die het beursgenoteerde Nyrstar moet overmaken aan de deskundigen.

Beroepsgeheim

Vele passages in de bezorgde documenten zijn immers zwart gemaakt omdat Nyrstar vindt dat anders het beroepsgeheim van zijn adviseurs geschonden wordt. Maar de voorzitter van de rechtbank floot Nyrstar, in kort geding als zogenaamde ‘incidentenrechter’, eind juni grotendeels terug.

Het bedrijf moet alle passages in de notulen van de raden van bestuur waarvoor het het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor of de vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist inroept, leesbaar maken voor de deskundigen. Maar niet voor de minderheidsaandeelhouders.

Dwangsommen

In de beschikking die De Tijd kon inkijken, staat voorts dat de passages waar Nyrstar het beroepsgeheim van zijn advocaten inroept, moeten worden voorgelegd aan de stafhouder van de balie voor advies. Voor het beroepsgeheim van beurswaakhond FSMA zal de rechtbank oordelen. De rechter legt wel geen dwangsommen op: de aandeelhouders hadden een dwangsom van 20.000 euro per inbreuk en per dag gevorderd.

Het doel van het beroepsgeheim van de advocaat is niet om de besluitvorming van een bedrijf aan aansprakelijkheid te onttrekken. Beschikking ondernemingsrechtbank Antwerpen

De rechtbank oordeelt onder meer dat het doel van het beroepsgeheim van de advocaat niet is om de besluitvorming van een bedrijf ‘geheel of gedeeltelijk aan controle, en dus aan aansprakelijkheid, te onttrekken’. De raad van bestuur kan ‘de verantwoordelijkheid voor zijn besluitvorming niet ontlopen door voor (mogelijk zeer talrijke) kwesties advies te vragen en zich daarachter te verschuilen’, klinkt het streng.

In mei had de incidentenrechter zich overigens ook al in het voordeel van de minderheidsaandeelhouders uitgesproken over andere kwesties. Nyrstar-woordvoerder Anthony Simms zegt in een reactie dat Nyrstar niet in beroep gaat tegen de beschikking van eind juni. Het ziet die overigens niet als een nederlaag. ‘De werkmethode die wordt opgelegd door de rechtbank is in lijn met de suggesties van Nyrstar in zijn conclusies en pleidooien.’