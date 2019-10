Recordaantal inbreuken ontdekt in diamantsector

In de diamantsector zijn vorig jaar meer dan ooit onregelmatigheden vastgesteld, zoals het niet correct aangeven van de diamantvoorraden of aanwijzingen van witwaspraktijken.

De federale overheidsdienst Economie heeft 24 mensen in dienst die voltijds de diamantsector controleren. Dat doen ze in het Diamond Office aan de Hoveniersstraat in het Antwerpse diamantkwartier, waar ook mensen van de douane zitten. Naast het registreren van diamantbedrijven doen ze fysieke inspecties van de steentjes die in- en uitgevoerd worden. Ze maken in- en uitvoervergunningen op en ze controleren of diamantbedrijven de antiwitwasregels naleven.

De overheidsdienst Economie ontdekte vorig jaar meer onregelmatigheden dan de vorige jaren. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere opvroeg bij minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V).

Voorraden

84 pv's Terwijl de controleurs in 2014 nog 26 processen-verbaal opstelden over diamantairs die niet correct hun voorraden aangaven, waren dat er vorig jaar ruim drie keer zo veel (84).

Zo moeten alle diamantbedrijven elk jaar aangiftes indienen van de steentjes in hun voorraden. Terwijl de controleurs van de overheidsdienst Economie in 2014 nog 26 processen-verbaal opstelden over diamantairs die de regels overtraden, waren dat er vorig jaar ruim drie keer zo veel (84). In 2014 gebeurden nochtans nog veel meer controles op de aangiftes: 254 tegenover 86 vorig jaar. Alle processen-verbaal belanden bij het parket en de politiespeurders die onderzoeken voeren in de diamantsector.

Ook in de strijd tegen het witwassen moeten diamantairs elk jaar een verslag opstellen van wat ze tegen witwassen ondernemen. In 2014 leidde dat nog tot 31 administratieve sancties, maar vorig jaar waren dat er ook al bijna drie keer zo veel (85). Nochtans waren ook daarop niet meer controles (112 in 2014 en 89 vorig jaar).

De overheidsdienst Economie doet ook risicoanalyses over verdachte transacties in de diamanthandel. Als er aanwijzingen zijn van witwaspraktijken, wordt dat gemeld aan de antiwitwascel. Terwijl er in 2017 nog maar twee meldingen waren over vier diamantbedrijven waren er vorig jaar 23 meldingen over 30 diamantbedrijven. En in de eerste helft van dit jaar waren er ook al 10 witwasmeldingen over 11 bedrijven. De antiwitwascel ontdekte vorig jaar vooral verdachte transacties met vennootschappen in de Verenigde Arabische Emiraten.

De diamantairs zijn verplicht verdachte zaken te melden aan de antiwitwascel, maar dat doen ze nog altijd bitter weinig.

De diamantairs moeten ook zelf verdachte zaken melden bij de antiwitwascel, maar dat doen ze bitter weinig. Vorig jaar kwamen slechts 18 witwasmeldingen uit de sector, waarvan maar één voldoende gewichtig was om door te spelen aan het gerecht. Ze ging maar om een magere 600.000 euro.

In het Antwerpse Diamond Office controleert de overheidsdienst Economie ook nog alle zendingen met steentjes die de diamantairs in- en uitvoeren. Dat zijn er elk jaar zo’n 120.000. De overheidscontroleurs krijgen daarvoor de hulp van 17 beëdigde deskundigen. Die hebben vorig jaar 924 ‘onregelmatigheden’ vastgesteld, ook meer dan de 489 in 2015 en 620 in 2017. Alleen al in de eerste helft van dit jaar zijn nog eens 551 onregelmatigheden vastgesteld met de zendingen.