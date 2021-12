Recorddividend voor eigenaars Nyrstar

Trafigura heeft een gesplitst boekjaar dat loopt tot eind september. Daarom komt het concern nu al met jaarresultaten en die zijn de beste in zijn 28-jarige geschiedenis. Gedreven door de hoge vraag naar grondstoffen kon Trafigura 231 miljard dollar (204 miljard euro) omzet boeken. Dat is een forse groei tegenover de 147 miljard dollar van een jaar eerder.

Ook onderaan de streep was er een record: de nettowinst bedroeg 3,1 miljard dollar (2,7 miljard euro) of bijna een verdubbeling in vergelijking met 2020. Nochtans had Trafigura opnieuw te kampen met waardeverminderingen, maar aanzienlijk minder dan in 2020. Een deel ervan (125 miljoen dollar) was op rekening te schrijven van de Australische zinksmelter van Nyrstar wegens 'aanhoudende operationele uitdagingen'.