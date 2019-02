Recticel worstelt met autocrisis

De crisis in de autosector zorgt voor een moeilijke start in 2019 en bemoeilijkt de beloofde verkoop van de auto-interieurtak.

Recticel , de schuimrubberspecialist met hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Wetteren, draaide vorig jaar met 1,44 miljard euro 1 procent minder gecombineerde omzet dan in 2017 (voor een woordje uitleg bij de gecombineerde cijfers: zie inzet).

De brutobedrijfswinst daalt 2 procent, tot 103,8 miljoen euro. Zowel omzet als bedrijfswinst komen daarmee iets onder de verwachtingen van analisten uit. Door lagere rentelasten en belastingen steeg de nettowinst wel met een vijfde naar 28,8 miljoen euro of 0,53 euro per aandeel. Aandeelhouders krijgen een dividend van bruto 24 cent, 9 procent meer dan over boekjaar 2017.

GECONSOLIDEERD OF GECOMBINEERD Pro memorie: de gecombineerde omzet houdt rekening met het deel van Recticel in joint ventures (zoals Eurofoam en ProSeat) op elke lijn van de resultatenrekening. De geconsolideerde omzet, daarentegen, houdt sinds de nieuwe IFRS-regels in 2013 alleen nog rekening met die - voor Recticel belangrijke - joint ventures op één lijntje van de resultatenrekening, namelijk 'winst of verlies van entiteiten waarop de equity methode werd toegepast'. Daarom focust Recticel zelf meer op de gecombineerde dan op de geconsolideerde cijfers.

'2018 was een uitdagend jaar, in een context van zeer zwakke vraag naar bedden en meubelen in Europa sinds de lente en de terugvallende vraag in de autosector in Europa en Azië sinds de zomer', zegt CEO Olivier Chapelle in het persbericht.

Met een verkoop van 271,2 miljoen euro in 2018 deed de isolatie-afdeling, de sterkhouder en hét kroonjuweel van Recticel, het wel quasi even goed als in 2017 (- 0,4%).

Recticel laat - net als Solvay een dag eerder - verstaan dat het ook in de eerste helft van dit jaar moeilijke marktomstandigheden verwacht. De crisis in de autosector bemoeilijkt alleszins de verkoop van de resterende autotak, de 'dashboard'-afdeling Interiors, aldus CEO Chapelle. 'Het proces is uitdagender geworden de voorbije zes maanden omwille van de snel veranderende marktcondities in de autosector.'

In de sector waarschuwden onder meer toeleverancier Melexis en autobouwer Daimler al voor een moeilijk 2019, door een mix van handelsoorlogen, een afkoelende Chinese economie, de snelle troonsafstand van diesel en de nieuwe Europese milieunormen.